Millionen-Projekt: Spatenstich für neue Turnhalle in Maisach

Es ist das nächste Mammut-Projekt in Maisach: An der Realschule wird eine neue Dreifach-Turnhalle für 11,1 Millionen Euro gebaut. Jetzt erfolgte der offizielle Spatenstich.

Maisach– „Ein guter Tag für die Schule, für Vereine und die Gemeinde“, sagte Bürgermeister Hans Seidl (CSU). Vereine und Schule hätten sich eingebracht bei den Planungen und dürften mit Vorfreude auf den Schuljahresbeginn 2020/21 schauen, wenn die Halle fertig sein soll. Die Zusammenarbeit mit der benachbarten Mittelschule (auf deren Gelände Lehrerparkplätze entstehen), mit dem Freibad (das neue Heimat des Beachvolleyball-Feldes wird) und dem Landkreis als Sachaufwandsträger sei sehr gut.

Von den Gesamtkosten trägt der Landkreis den Löwenanteil. Fast zwei Millionen Euro kommen als Förderung von der Regierung von Oberbayern. Die Gemeinde Maisach gibt 1,35 Millionen Euro für die außerschulische Nutzung, also die Sonderwünsche der örtlichen Vereine. Bis die neue Halle fertig ist, geht der Betrieb in der alten weiter. In den Sommerferien 2020 soll dann das Gebäude aus den 1970er-Jahren abgerissen werden. Es macht Platz für einen größeren Realschul-Pausenhof. Alle Außenanlagen samt neuer Parkplätze sollen bis März 2021 fertig sein.

Vize-Landrätin Martina Drechsler nannte beim Spatenstich die Eckdaten des Neubaus und sprach das marode Dach der alten Halle an: Immer wieder musste die Sportstätte im Winter wegen zu hoher Schneelast gesperrt werden. Das bringe viele Probleme mit sich. Es sei Zeit für einen Neubau.

Rektorin Doris Lux betonte, die Schule werde „pädagogisch gewinnen“. Derzeit könne die dritte verpflichtende Sportstunde in den fünften und sechsten Klassen nicht angeboten werden – mit der neuen Halle dann schon. Aber die Sportlehrer der Orlando-di-Lasso-Realschule sind kreativ: Wenn im Winter die Halle gesperrt war, ging es zum Schlittenfahren oder zum Kickern, außerdem gibt es die sogenannte bewegte Pause, um die Kinder und Jugendlichen zu Bewegung zu motivieren.

