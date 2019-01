Bei Malching: Abholz-Aktion steht bevor

Die Landschaft im Bereich von Malching findet ihre Ausprägung als Altmoräne. Von Natur aus fließt das Wasser dort den Moränenhang hinunter.

Maisach– Um das wild abfließende Oberflächenwasser, das Wasser von der Kreisstraße FFB 8 sowie der Sportplatzstraße besser ableiten und damit Überschwemmungen vorzubeugen zu können, hat die Gemeinde Maisach ein Entwässerungskonzept erstellen lassen.

Das Konzept steht nun vor der Umsetzung. Demnach soll das Oberflächenwasser, das nördlich der Kreisstraße im Bereich der Einmündung zur Sportsplatzstraße ankommt, unter anderem über eine neu zu bauende Rohrleitung in einen Graben zur Versickerung eingeleitet werden. Die Wasserführung wird am Rand des Feldweges im Bereich des Wertstoffhofes an der Sportplatzstraße Richtung Norden angelegt.

Um die Arbeiten durchführen zu können, muss der Bereich bis zum 28. Februar von Gehölz freigelegt werden. Die Abholzarbeiten beginnen an diesem Wochenende.