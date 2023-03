Auch Maisach stimmt Biodrom-Planung zu: Zweckverband kann starten

Von: Helga Zagermann

Die Fläche der Driving Academy ist bereits versiegelt. © Heinz Weissfuss

Zwar ist die Harmonie rund um den Planungverband Bruck-Maisach, der das Biodrom auf Fursty realisieren soll, getrübt. Denn es gab Kritik im Maisacher Gemeinderat. Wichtiger aber ist, dass die Arbeit nun beginnen kann.

Maisach – Der Brucker Stadtrat hatte am Dienstag einstimmig für Gründung und Satzung des Planungszweckverbands (PZV) Technologiecampus Fürstenfeldbruck/Maisach votiert. Von einem „Meilenstein“ und einer „Zeitenwende“ in der Zusammenarbeit beider Kommunen war dort die Rede. Und so hätten Maisachs Bürgermeister Hans Seidl (CSU) und Rathaus-Geschäftsleiter Peter Eberlein am Donnerstagabend gerne ein einstimmiges Votum aus Maisach nachgelegt. Doch es gab Kritik von den Grünen. Angelika Simon-Kraus und Matthias Weiss stimmten gegen die Satzung.

Das Mandat

Die Auseinandersetzung entzündete sich am sogenannten imperativen Mandat. Das heißt, die je sechs Verbandsräte aus Bruck und Maisach müssen auf Weisung ihres Stadt-/Gemeinderats im PZV abstimmen. Das Sextett aus jeder Kommune muss also einheitlich abstimmen.

Genau hier setzte die Kritik von Simon-Kraus an. Sie befürchte, „dass dadurch kritische Stimmen unterdrückt werden“. Sie sagte: „Ich finde das Einstimmigkeitsprinzip nicht einleuchtend und nicht hilfreich.“ Grünen-Fraktionschefin Heike Demant fügte hinzu: „Die Regelung ist unglücklich. Das wirkt wie erzwungene Harmonie.“

Dem Gemeinderat verpflichtet

Eberlein widersprach. „Man braucht die Einstimmigkeit, sonst kommt man nicht weiter. Wenn jeder Verbandsrat nur seinem Gewissen verpflichtet wäre und nicht dem Gemeinderat, dann könnte das Projekt scheitern.“ Der Geschäftsleiter betonte, dass alles transparent bleibe: Kritik könne im Gemeinderat geäußert werden und werde dort behandelt. Dort könne jeder gegen ein Vorhaben des PZV stimmen – der mehrheitliche Beschluss des Gemeinderats sei dann aber die Basis, wie die Verbandsräte im PZV votieren müssen. Seidl fügte hinzu, dass die gewählte Regelung mit imperativem Mandat und Einstimmigkeit je Kommune von allen beratenden Juristen vorgeschlagen worden sei.

Wichtige Basis

Dass Gründung und Satzung des PZV den Maisacher Gemeinderat schließlich mit großer Mehrheit passierten, wertete Eberlein als wichtige Basis. Denn im April stehen projektentscheidende Gespräche mit der Höheren Landesplanungsbehörde an: Dort muss der Technologiecampus zwischen den beiden Kommunen genehmigt werden. Dafür ist eine Ausnahme vom Anbindungsgebot nötig. Eigentlich müssen neue Gewerbegebiet im Anschluss an bestehende Gewerbe- oder Siedlungsareale entstehen.

Eberlein betonte, wie vertrauensvoll man mittlerweile mit Bruck zusammenarbeite. „Wir können jetzt gemeinsam einen Weg in die Zukunft gehen, der lange nicht denkbar war.“

