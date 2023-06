Viele Besucher strömen zur Mittelalter-Gaudi beim Brunnenfest: „Das Flair hier ist einfach besonders“

Von: Andreas Daschner

Zünftiges Zusammensein: Zahlreiche Besucher genossen das erste Gernlindner Brunnenfest seit sieben Jahren. © Peter Weber

Sieben Jahre lang mussten die Gernlindner auf ihr Brunnenfest verzichten. Doch nun kehrte das Mittelalter auf den Dorfplatz zurück.

Gernlinden – Das ging schnell: Gerade einmal eine Stunde lang war das Brunnenfest auf dem Gernlindner Dorfplatz am Freitag eröffnet. Die Ortsvereine zogen auf das Gelände. Und schon waren die Plätze im Biergarten vollständig belegt. Der Andrang auf das erste Brunnenfest seit sieben Jahren war riesig. Die Gernlindner und zahlreiche Besucher von außerhalb hatten das mittelalterliche Beisammensein offenbar vermisst.

Zum fünften Mal fand die dreitägige Mittelalter-Gaudi heuer statt. Nach der Erstauflage 2006 zur Einweihung des Graf-Toerring-Brunnens zunächst noch ohne festen Rhythmus, entschieden die Veranstalter vom Fanfarenzug Gernlinden nach dem dritten Mal anlässlich des 50-jährigen Vereinsbestehens (2011), das Fest alle fünf Jahre ausrichten zu wollen. „Auch, weil es dann immer auf ein Vereinsjubiläum fällt“, sagt Sebastian Klose, Schriftführer beim Fanfarenzug.

Corona-Pandemie zwingt Veranstalter zum Verschieben

2016 ging der Plan noch auf. Doch dann kam die Pandemie. Und mit ihr eine zweijährige Verzögerung. „Die Auflagen wären einfach zu hoch gewesen“, sagt Klose über die vergeblichen Bemühungen, das Fest trotzdem abzuhalten. Doch heuer konnte der 25-köpfige Festausschuss wieder tätig werden. Für das Fest mit seinem Markt konnten dabei alte und neue Mitstreiter gewonnen werden.

Von Anfang an dabei waren Melanie (48) und Mario (61) Kothe mit „Melas Schmuckschmiede“ – damals noch in einem Zelt, jetzt mit einem Holzwagen. Als das Fest zum ersten Mal stattfand, lebte das Paar noch in Hattenhofen. Mittlerweile sind sie nach Mainburg umgezogen und haben rund 70 Kilometer Anfahrtsweg nach Gernlinden. Trotzdem stand außer Frage, dass sie auch heuer wieder zum Brunnenfest kommen. „Das Flair hier ist einfach besonders, die Veranstalter legen auch auf die Kleinigkeiten wert“, sagt Mario Kothe – und nennt als Beispiel, dass sogar die Mülleimer verkleidet werden, sodass sie mittelalterlich wirken. „Wer möchte, kann sich hier tatsächlich ins Mittelalter entführen lassen“, sagt Mario Kothe.

Begeisterte Besucher und Aussteller: „Sehr gemütlich und angenehm“

Gar nicht mittelalterlich ist allerdings das Werkzeug von Irina Yashine, Künstlername: Werewolfa. Die Türkenfelderin hantiert mit einer Art Lötkolben. Satte 700 Grad ist das Gerät heiß. Und damit erzeugt sie Bilder auf Holz. Brandmalerei nennt sich das Handwerk, mit dem Yashina heuer erstmals beim Brunnenfest dabei ist. „Früher war ich eher auf Kunsthandwerksmärkten“, erzählt sie. Erst seit etwa einem Jahr hat sie Mittelaltermärkte für sich entdeckt. Das Brunnenfest gefällt ihr dabei besonders gut: „Hier ist es sehr gemütlich und angenehm.“ Und mit ihrem mittelalterlichen Gewand und den einzigartigen Bildern an ihrem Stand passt sie auch sehr gut zwischen die anderen Marktstände des Schmieds, Schneiders oder Goldschmieds.

Beeindruckende Brandmalerei: Irina Yashina. © Peter Weber

