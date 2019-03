Bürger fordern zweite Meinung zu Funkmast zwischen Malching und Germerswang

Der geplante 30 Meter hohe Mobilfunkmast an der Straße zwischen Germerswang und Malching ist laut Telekom alternativlos. Doch dieser Aussage trauen die Bürger nicht. Deshalb soll Maisachs Gemeinderat nun eine zweite Meinung einholen.

Maisach–Rund 60 Bürger waren zur Infoveranstaltung ins Gasthaus Mösl nach Germerswang gekommen. Frank-Peter Käßler von der Telekom erläuterte das Projekt. Demnach habe das Mobilfunkunternehmen den Auftrag von der Bahn, die zwischen den beiden Orten verlaufende ICE-Strecke mit Mobilfunk zu versorgen. Derzeit fallen die Fahrgäste in diesem Bereich in ein Funkloch. Und auch in Germerswang und Malching gibt es noch weiße Flecken bei der Versorgung.

Wie Käßler ausführte, könnte mit einem genehmigungsfreien Zehn-Meter-Mast zwar die Bahn versorgt werden. In Germerswang und Malching blieben jedoch Lücken. Doch die Telekom habe den gesetzlichen Auftrag, für eine ausreichende Abdeckung zu sorgen. „Außerdem kostet uns der Mast eine Viertelmillion Euro.“ Für so viel Geld wolle man auch eine optimale Versorgung erreichen.

Doch die Gegner des geplanten Masten wollen sich nicht mit Höhe und Standort einverstanden erklären. Ob man das Bauwerk nicht weiter nach Westen hinter die dortige Hundeschule verschieben kann, wollte einer wissen. Ein anderer meinte, dass immer nur von einer Höhe von zehn oder von 30 Meter die Rede sei. Seine Frage: „Gibt es denn nichts dazwischen?“ Beide Vorschläge lehnte Käßler ab, da dadurch die Versorgung in den Orten nicht optimal gewährleistet sei.

Verdächtig erschien einem Anwesenden, dass zunächst nur von einem Zehn-Meter-Mast die Rede war, nun aber plötzlich 30 Meter beantragt wurden. „Ich habe den Eindruck, die Telekom erschleicht sich mit dem Verpächter des Grundstücks und der Gemeinde einen 30-Meter-Mast“, sagte er.

Denkt auch an die Nutzer

Dagegen wehrte sich jedoch Bürgermeister Hans Seidl: „Die erste Anfrage war für einen zehn Meter hohen Masten.“ Erst im Bauantrag sei die höhere Variante aufgetaucht. Käßler führte die Unstimmigkeit zwischen Anfrage und Bauantrag auf „Fehler auf dem Kommunikationsweg“ zurück, was allerdings für spöttisches Gelächter im Saal sorgte. „Intern sind wir in der Planung immer von 30 Metern ausgegangen“, so der Telekom-Vertreter.

Zur Kritik am Standort erklärte der ebenfalls anwesende Verpächter, dass man lange nach dem besten Platz gesucht habe. Käßler ergänzte, dass man außerdem noch einige Meter weiter nach Süden rutschen müsse. Das habe das Landratsamt gefordert, damit der Mast aus dem dortigen Überschwemmungsgebiet kommt. Am geplanten Standort seien keine Baumfällungen nötig, sagte der Telekom-Mann zu entsprechenden Befürchtungen eines Anwohners.

Viele Germerswanger und Malchinger trauen den Aussagen Käßlers jedoch nicht vollständig. Sie gaben Seidl und dem Gemeinderat den Wunsch mit auf den Weg, dass zur Höhe und zum Standort noch eine zweite Expertise eingeholt werden soll. Seidl erklärte, dass er das ins Ratsgremium mitnehmen werde. Die Ergebnisse der Prüfung sollen dann im Rathaus ausgelegt werden, „damit jeder sehen kann, auf welcher Grundlage der Gemeinderat entscheidet“.

Allerdings appellierte einer im Saal auch an die Räte: „Denkt dabei auch an die Nutzer.“ Denn bei der Infoveranstaltung waren auch einige anwesend, die die schlechte Versorgung beklagten. So erklärte eine Malchingerin, dass ihr Arbeitgeber Home Office erlaube. „Dafür muss ich mit dem Handy aber gut erreichbar sein.“ Das sei aber nicht gewährleistet.