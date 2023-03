Bürger gründen Energie-Genossenschaft im Maisacher Land

Von: Eva Strauß

Bei der Solaranlage bei Germerswang/Hirschvogel soll noch eine weitere entstehen. An dieser will sich die Bürgerenergiegenossenschaft mit ihrem Vorsitzenden Thomas Köck beteiligen. © Weber

Es ist die erste ihrer Art im Landkreis: In Maisach haben engagierte Bürger eine Energiegenossenschaft ins Leben gerufen. Sie wollen die Energiewende selbst in die Hand nehmen

Maisach – Auf diese Weise möchten sie eine möglichst breite Akzeptanz für den Ausbau von erneuerbaren Energien in der Bevölkerung erreichen.

Ein Windrad, fünf Wasserkraftwerke, zwei Biogasanlagen und drei große – zum Teil noch im Entstehen begriffene – Freiflächen-Photovoltaikanlagen sowie zahlreiche Solarzellen auf Dächern: Das alles gibt es bereits in der Gemeinde Maisach. Doch für die regionale Energiewende reicht das bei Weitem noch nicht aus.

Beteiligung

„Wir können die Klimaziele nur mit großen Anlagen erreichen“, sagt Thomas Köck, Vorstandsvorsitzender der neuen Bürgerenergiegenossenschaft „Maisacher Land“. Für den Bau großer Anlagen brauche man aber die Akzeptanz in der Bevölkerung – und diese könne man besser erreichen, wenn sich die Bürger daran beteiligen können, sprich etwas von den Anlagen haben.

Die Idee, eine Energiegenossenschaft zu gründen, hatte Bürgermeister Hans Seidl. „Wir hatten eine Flut von Investorenanfragen, es herrscht Goldgräberstimmung“, berichtet er. Irgendwann sei ihm klar geworden, dass es, wenn man noch etwas in Bürgerhand bringen wolle, nun die letzte Möglichkeit sei. „Die Energiewende kann nur regional stattfinden. Das Kapital und ein Stück weit der Ertrag muss auch in der Region bleiben.“

Vorstand und Aufsichtsrat von „Maisacher Land“ (v.l): Willi Greulich, Gottfried Obermair, Johann Buchfelner, Michael Schamberger, Erich Holter, Henning Stegie, Roger Scharf, Thomas Köck, Alexandra Blumrich-Hochländer, Gunter May und Franz-Josef Wetzel. Ins Leben gerufen haben die Genossenschaft 13 Gründungsmitglieder. © mm

Seidl informierte sich bei der Bürgerenergiegenossenschaft Pfaffenhofen an der Ilm, die es seit zehn Jahren gibt und die mittlerweile sogar ganze Windräder alleine finanziert. Dann machte er sich auf die Suche nach geeigneten Maisachern, die eine solches Vorhaben auf die Beine stellen könnten.

Zwölf Gründungsmitglieder

„Ich fand die Idee sofort super“, sagt Thomas Köck. Der Gernlindner (50) hat ein Beratungs- und Ingenieurunternehmen im Bereich der Energie- und Netzwirtschaft. Zusammen mit zwölf anderen Gründungsmitgliedern – alles Experten in ihren Bereichen – hat er dann die Bürgerenergiegenossenschaft ins Leben gerufen. Und zwar innerhalb von nur knapp vier Monaten, wie Seidl betont. „Die haben es mit großem Eifer vorangetrieben. Davor ziehe ich den Hut.“ Die, das sind Gemeindebürger aus allen Ortsteilen und jeglichen Alters, wie Köck erklärt. „Der Jüngste ist um die 30, der Älteste 85.“

Derzeit fiebern Köck und seine Mitstreiter der Eintragung ins Genossenschaftsregister entgegen, die kurz bevor steht. Und dann können sie richtig loslegen – mit ein paar Tausend Euro Startkapital, Know-How und vor allem viel Engagement. „Wir machen das alle ehrenamtlich“, so der Vorstandsvorsitzende.

Das erste Projekt

Das erste konkrete Projekt, ist der Bau einer PV-Anlage auf der Turnhalle der Grundschule Maisach. Diese kann mit einer Leistung von rund 100 Kilowattpeak (KWP) 30 Durchschnittshaushalte im Jahr mit Strom versorgen, erklärt Köck. Die Gemeinde hat die Genehmigung bereits erteilt. Vorausgesetzt die Anlage kann durch die Mitgliedsanteile finanziert werden, soll sie in den Sommerferien fertig sein.

Darüber hinaus ist die Genossenschaft in Gesprächen, um sich an einer großen PV-Freiflächenanlage bei Germerswang zu beteiligen. Mit deren Strom könnten jährlich an die 3600 Haushalte versorgt werden. Zudem gebe es konkrete Gespräche mit Investoren, die Windräder in der Gemeinde errichten möchten. Langfristig möchte die Genossenschaft auch eine Wärmeversorgung aufbauen, wie Köck erzählt. Nun aber müssen erst einmal möglichst viele Maisacher von der Idee überzeugt werden. „Wir hoffen auf viele Mitglieder. 1000 wäre durchaus erreichbar“, sagt Köck. Auf jeden Fall gebe es schon sehr viele Anfragen.

Info-Veranstaltungen

Die Bürgerenergiegenossenschaft plant zwei Info-Veranstaltungen. Sie sind am 9. Mai im Sportheim Überacker und am 11. Mai im Bürgerzentrum Gernlinden. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Wer kann der Genossenschaft beitreten?

Ziel der Bürgerenergiegenossenschaft „Maisacher Land“ ist es, klimaneutrale Energie in der Gemeinde Maisach zu entwickeln, zu erzeugen und langfristig auch zu verteilen. Vor allem für Letzteres sei die Genossenschaft als Organisationsform geeignet, so Vorstandsvorsitzender Thomas Köck. Denn die dürfe ihren Mitgliedern lokal erzeugten Strom liefern.



Derzeit können nur Bürger der Gemeinde Maisach Mitglied werden. Es sei aber geplant, die Genossenschaft für Bewohner aus den Nachbargemeinden zu öffnen, erklärt Köck. Auch juristische Personen, also Vereine und Firmen, können der Genossenschaft beitreten.

Einen Anteil kann man für 200 Euro kaufen. „So ist es auch Studenten oder Schülern möglich, sich zu beteiligen“, erklärt Bürgermeister Hans Seidl. Er selbst sei auch beteiligt, aber ausschließlich als Privatperson. Derzeit kann man maximal 50 Anteile erwerben, sprich 10 000 Euro investieren. Jedes Mitglied hat eine Stimme unabhängig von der Anzahl der erworbenen Anteile.



Weitere Infos auf www. buergerenergie-maisacherland.de.

