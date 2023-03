Bürger sorgen sich um Energieerzeugung und Flächenverbrauch

Von: Helga Zagermann

Das Maisacher Rathaus. © Peter Weber

Die knapp 50 Zuhörer in der Bürgerversammlung für Germerswang und Malching hatten Fragen zu Flächenverbrauch, Trinkwasser, Energieerzeugung und Verkehr. Zuvor hatte Bürgermeister Hans Seidl 90 Minuten über Projekte berichtet.

Maisach – Beim Thema Energie ging es vor allem um Solarparks und Windräder. Auf Nachfrage eines Stefansbergers – auch in der Nähe des Ortsteils ist ein Windrad geplant – betonte Seidl, dass man auch bei diesem Standort einen Abstand von 800 Metern bis zur Wohnbebauung einhalte. Zum Ausbau der regenerativen Energieerzeugung sagte er generell, dass der Verbrauch vor Ort stattfinden solle. Er wolle nicht Anlagen bauen, damit es in München genug Energie gebe.

Ein Bürger sprach die Speichermöglichkeiten an. In seinen Augen sei wichtig, aus dem „Überstrom“ Wasserstoff herzustellen. Auch Seidl hält nichts von der Abschaltung von PV-Anlagen, wenn der Strom nicht gebraucht wird. Sicher sei, dass man laut Bayernwerken und Brucker Stadtwerken zehn bis 13 neue Umspannwerke im Landkreis brauche, um all die geplanten Solarparks und Windräder irgendwann anschließen zu können.

PV-Carports auf Supermarkt-Parkplatz

Seidl betonte, er strebe bei der Energieversorgung eher eine sichere Grundlastabdeckung an: Wind und Sonne seien wetterabhängig; wenn man Bioabfall vergäre und die Geothermie nutze, sei die Stromerzeugung garantiert.

Das frühere langjährige Gemeinderatsmitglied Josef Strauß sagte, er störe sich an dem Ausbau der Solarparks. Dadurch gehe zu viel landwirtschaftliche Fläche verloren. Auch ein anderer Bürger kritisierte den Flächenverbrauch. Der Rathauschef sah es genauso. Wichtig sei deshalb die „Doppelnutzung von Flächen“. So habe man den Betreibern von Rewe, Aldi und Lidl vorgeschlagen, auf ihren Parkplätzen PV-Carports zu bauen. „Aber die tun sich noch schwer damit.“

Zum Trinkwasser sagte Seidl, dass man mit dem gerade entstehenden zweiten Tiefbrunnen gut aufgestellt sei: „Da braucht man keine Angst zu haben. Wir haben mehr Wasser, als wir verkaufen können.“ Die bei Bauarbeiten für einen Solarpark beschädigte Hauptwasserleitung werde im Sommer erneuert.

Beim Thema Verkehr gab es Fragen zu Stefansberg und zur Kermarstraße in Germerswang. In Letzterer sei die „Situation fatal“, bestätigte Seidl Strauß’ Beobachtung. Weil beidseitig geparkt werden, sei mit landwirtschaftlichen Maschinen, aber auch für Feuerwehr und Rettungsdienst teilweise kein Durchkommen. Das von der Gemeindeverwaltung erlassene Halteverbot habe aber auf Betreiben eines Anwohners wieder zurückgenommen werden müssen.

Kreisstraße drei Monate lang gesperrt

Geklagt wurde über Raser in Stefansberg. Man wolle daher Verschwenkungen der Kreisstraße, antwortete Seidl. Die Umsetzung durch den Landkreis werde aber dauern.

Die Malchinger müssen sich übrigens auf eine dreimonatige Sperrung der FFB 8 nach Maisach einstellen: Dort wird ein Geh- und Radweg angebaut.

