Bürgerinitiative kritisiert geplanten Deal und Pläne auf Flugplatz

Von: Helga Zagermann

Natalie Beischl, Sprecherin der Bürgerinitiative „Maisach lebenswert“, leitete den Rundgang. © Philipp Schmidbauer

Die neue Bürgerinitiative „Maisach lebenswert“ hat erfolgreich ihre erste Veranstaltung durchgeführt: Rund 50 Interessierte kamen zum Spaziergang am alten Flugplatz entlang.

Maisach – Dabei waren auch Bürgermeister Hans Seidl, die Landtagskandidaten Andreas Birzele (Grüne) und Daniel Liebetruth (SPD).

Es ging vor allem um den geplanten Grundstückstausch, den die Gemeinde Maisach derzeit mit der Karl-Gruppe plant: das jetzige Gelände des SC Maisach an der Alten Brucker Straße gegen die Fläche auf dem Flugplatz, auf der die Traber angesiedelt werden sollten. Seit feststeht, dass die Traber nicht kommen, plant die Gemeinde im südlichen Teil des Geländes neue Sportplätze samt Vereinsheim und Vorratsflächen für Gemeindebedarf (Schule) direkt an der Südumfahrung.

Drei Stationen

An drei Stationen des Spaziergangs wurden die Anliegen der Bürgerinitiative (BI) von der Sprecherin Natalie Beischl erläutert. Eine Befürchtung der BI ist, „dass auch die Flächen zwischen dem jetzigen Ortsrand und dem neuen Sportgelände relativ schnell bebaut werden“, so Beischl. Am zweiten Stopp ging es um den Besitzer des Trabergeländes, die Karl-Gruppe.

Beischl gab eine Übersicht über die mediale Berichterstattung zu den Ermittlungen gegen die Karl-Bau GmbH, wegen illegaler Deponierung von belastetem Bauschutt und möglicherweise auch Betrug. Genauer ging sie auf den „Fall Freyung“ ein: Unternehmer Karl erschien den Stadtratsmitgliedern als Retter in der finanziellen Not; es kam zu einem Deal, so Beischl, „zu dem die Ratsmitglieder kürzlich alle von der Staatsanwaltschaft befragt wurden“. Laut Berichterstattung fehlten nämlich Nachweise über die korrekte Entsorgung des belasteten Bauschuttes, der sich dann auch teilweise im Boden der Baustelle fand.

Genau hinschauen

Sie wünsche sich, sagte die BI-Sprecherin, dass die Gemeinde Maisach nicht den gleichen Fehler mache, sondern genau hinschaue und sich genau überlege, ob sie sich an diesen Geschäftspartner für viele Jahre binden möchte. Aktuell bestehe auf dem Gelände Baurecht für eine Trabrennbahn, das für den Investor allerdings nutzlos sei. Die Gemeinde habe es nun in der Hand zu entscheiden, was die Karl-Gruppe künftig mit dem (vermutlich kontaminierten) Grundstück anfangen könne.

Die einstündige Runde endete mit Blick auf die unbebaute Magerwiese des Trabergeländes, die an das FFH-Gelände angrenzt. Hier wurde über die Rückkehr des Brachvogels berichtet. Die BI befürchtet, „dass dieses Wunder durch die Bau- und Expansionspläne der Gemeinde gefährdet werden könnte“. Man brauche die Magerwiese als Refugium für Tiere. Die BI wolle der Natur eine Stimme geben. Mit einem Angebot zum Dialog und Lebkuchen endete der Rundgang. zag

