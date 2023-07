Entsteht in Maisach ein Privatgymnasium?

Private Grundschule und privates Gymnasium unter einem Dach geplant

Von Helga Zagermann schließen

Dass ein Verein eine private Grundschule in Maisach realisieren will, ist schon länger bekannt. Nun soll ein Privatgymnasium dazukommen. Die potenziellen Betreiber aus Hamburg stellten ihr Konzept im Gemeinderat vor. Nun wird nach einem möglichen Standort gesucht.

Maisach – Man plane kein Elitegymnasium, betonte Gabriele Hartl. Sie leitet die von ihr und ihrem mittlerweile verstorbenen Mann Johann vor zwölf Jahren gegründete OKO Private School in Hamburg, von der ein Ableger in Maisach entstehen könnte. Hartl stellte das Konzept mit ihrem Sohn im Gemeinderat vor. Justus Hartl ist hochbegabt und habe es dadurch in staatlichen Schulen schwer gehabt. Daher unterstützt die OKO-Schule Hochbegabte mit einer speziellen Förderung. Gleichzeitig werden aber auch sogenannte Minderleister aufgenommen: Also Kinder und Jugendliche, die klug sind und besondere Talente haben, diese aber im staatlichen Schulsystem nicht abrufen können.

Die Schüler werden individuell gefördert, man setzt auf jahrgangsübergreifendes Lernen. Diesen Ansatz verfolgt auch der Maisacher Verein Innovative Bildung, der wie berichtet eine private Grundschule in der Gemeinde realisieren will. Geplant ist nun eine private Campus-Schule an einem Standort: die Grundschule, betrieben durch den Verein, und das Gymnasium, betrieben durch eine gemeinnützige GmbH der OKO. In der Grundschule werden alle Kinder aufgenommen, betonte Pia Heininger vom Verein. Hier erwartete man eine Nachfrage vor allem aus der Gemeinde und der nahen Umgebung. Das Gymnasium ist für Hochbegabte und Minderleister. Der Einzugsraum reiche bis München und Augsburg, sagte Gabriele Hartl. Beide Einrichtungen müssen vom Kultusministerium anerkannt werden.

Bei privaten Schulen wird Schulgeld fällig. Bei der OKO-Schule in Hamburg sind das 200 Euro pro Monat, in Bayern wären es 300 bis 350 Euro, sagte Gabriele Hartl. Es gebe aber auch reduzierte und Freiplätze. Für das Schulgebäude, geplant in Holzbauweise mit fünf bis 15 Klassenräumen, Fachzimmern, Mehrzweckraum, Büro, Aula und Schulhof, suchen OKO und der Maisacher Verein ein Grundstück in S-Bahnnähe, etwa 3000 bis 5000 Quadratmeter groß.

Mit Grundschule wären es bis zu 400 Schüler

Sportplatz und -halle könnten in Kooperation mit einem Verein genutzt werden. In der vorgesehenen Ganztagsschule könnten 350 bis 400 Schüler unterkommen.

Die Fraktionen des Gemeinderats sollen sich nun über den Sommer Gedanken machen, ob eine solche Schule in der Kommune denkbar wäre. In der anschließenden nichtöffentlichen Sitzung wurde über mögliche Standorte gesprochen. Bürgermeister Hans Seidl (CSU) berichtetet auf Nachfrage: „Die Gemeinde besitzt in Maisach in der Nähe der S-Bahn ein Grundstück. In Gernlinden ist man mit privaten Besitzern von geeigneten Grundstücken im S-Bahn-Bereich beziehungsweise erreichbar durch den öffentlichen Nahverkehr in Kontakt getreten.“

Gabriele Hartl hatte in der Sitzung betont, dass man es sich nicht leisten könne, ein Grundstück zu kaufen: „Das würde uns finanziell überfordern.“ Aber ein Erbpacht-Modell wäre möglich. Justus Hartl hatte zum Zeithorizont gesagt, dass man das Projekt gerne in den nächsten beiden Jahren umsetzen wolle.