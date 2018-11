Dance Corporation blickt zum 20. Geburtstag tänzerisch zurück

Zum 20-jährigen Bestehen der Showtanzgruppe Dance Corporation erstrahlte das Bürgerzentrum in Gernlinden in vollem Glanz. Bereits beim Eintritt in den Saal wurden die zahlreichen Gäste auf eine Zeitreise mitgenommen:

Gernlinden– Es waren Kostüme und Fotos der vergangenen zwei Jahrzehnte ausgestellt. Höhepunkte waren aber natürlich die beiden Showprogramme.

Zuerst traten die Dance Corporation Kids auf die Bühne: 18 Mädchen im Alter von sieben bis 17 Jahre. Ihr Programm für die Faschingssaison 2018/19 heißt „Friends Forever“. Passend dazu die Musikauswahl: So zeigten die Tänzerinnen ihr Können zu Hits wie „Zusammen“ von den Fantastischen Vier, „Freundschaft“ von Glasperlenspiel und „We’re all in this together“ aus dem Film „High School Musical“. Nach langem Applaus für die Kids durften die Gäste dann zur Musik der Band „Die Performers“ selbst auf die Tanzfläche.

+ Farbenfroh und schmissig: „Friends Forever“ heißt das Programm der Dance Corporation Kids. Der nächste Auftritt folgte gegen 23 Uhr. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Gruppe hatten sich 20 ehemalige Tänzer der Dance Corporation aus der Gründungszeit bis heute im August dieses Jahres zusammengefunden und gemeinsam drei Monate lang intensiv trainiert. Das Ergebnis war eine explosive Mischung aus den Höhepunkten der vergangenen zwei Jahrzehnte. Zu sehen waren Ausschnitte aus dem früheren Programm „Movies“ und aus „Best of Michael Jackson“. Der Beifall des Publikums wollte kein Ende nehmen, es gab Standing Ovations. Am Ende tanzten die Großen und die Kids gemeinsam auf der Bühne. Im Finale waren drei Generationen von Dance-Corporation-Tänzern zu erleben, außerdem alle Kostüme der vergangenen 20 Jahre. Ein eigenes Programm der Erwachsenen-Gruppe gibt es diese Saison nicht.

1998 war an einem Küchentisch in Olching die Idee entstanden, einen Verein zu gründen. Im Mittelpunkt sollte der Spaß am Tanzen stehen. Lange wurde nach einem Namen gesucht. Dann stand „Kulturwerkstatt“ für den Hauptverein im Raum, die Untergruppen beziehungsweise Sparten sollten eigene Namen bekommen.

Eigentlich wollte man offen sein für andere Projekte. Doch mittlerweile wird nur noch getanzt. Und seit Langem ist die Gruppe nur noch als „Dance Corporation“ bekannt. 2009 war dann in der Jahresversammlung des Vereins beschlossen worden, dass die „Kulturwerkstatt Maisach“ ab sofort auch offiziell „Dance Corporation“ heißt. Die Truppe ist übrigens nicht nur an Fasching aktiv, sondern kann das ganze Jahr über gebucht werden.

Wer die Präsentation verpasst hat, hat noch eine weitere Gelegenheit, das Programm „Friends Forever“ und die Erwachsenengruppe mit ihrer Revivalshow zu erleben: am Samstag, 30. März 2019, ebenfalls im Bürgerzentrum in Gernlinden.