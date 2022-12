Darts-WM in vollem Gang - Pfeilsport lässt in Maisach die Kasse klingeln

Von: Peter Loder

Thomas Puhl ist ein eingefleischter Darts-Fan. Vor allem in den Wintermonaten greifen er und seine Freunde oft zu den Pfeilen. Seine Leidenschaft hat der Mammendorfer jetzt zum Beruf gemacht – und in Maisach einen Laden eröffnet. © Loder

Wenn in London die Pfeile fliegen, brummt in Maisach das Geschäft. Im Dream-Darts-Shop von Thomas Puhl steht die Tür dann nicht mehr still. Anfang November hat der 52-Jährige einen Laden eröffnet – und ist damit rechtzeitig zur Weltmeisterschaft in eine Marktlücke gestoßen.

Maisach – Spätestens seit die im altehrwürdigen Ally Pally stattfindende Darts-WM im deutschen TV live übertragen wird, ist der britische Kneipensport auch hierzulande salonfähig geworden. Darts, in Bayern auch als Spickern geläufig, ist auf dem Weg zu einer elektrisierenden Massenbewegung. Zumindest in den Wintermonaten, wie Thomas Puhl sagt. Genau erklären kann er dieses Jahreszeiten-Phänomen ebenso wenig wie Benjamin Strehler, einer seiner vielen Stammkunden.

Im Dezember steigt das Darts-Fieber

Zu seinen Stammkunden gehört Benjamin Strehler. Er ist wie viele andere begeisterter Darts-Spieler und fiebert bei der momentan in London stattfindenden WM mit. © Loder

Wenn’s draußen kalt ist, wird regelmäßig daheim in der Garage gespielt, erzählt der Mammendorfer. „Im Sommer würden wir gar nicht erst auf die Idee kommen, da spielen wir Tischtennis.“ Doch spätestens ab November wird mit den Wurfpfeilen auf die an der Wand befestigte runde Scheibe gezielt. Rückt die alljährliche WM im Dezember näher, „wird bei der Kundschaft ein Schalter umgelegt“, so Puhl, bei dem das komplette Equipment für das Präzisionsspiel zu haben ist.

Neueinsteiger müssen für die Grundausstattung samt Scheibe und Pfeilen mit 150 bis 200 Euro rechnen. Wen das Darts-Fieber dann richtig gepackt hat, geht ins Detail. Beleuchtete Scheiben, Matten oder Taschen gehören dann auf die Wunschliste. Große Bedeutung kommt den Flights zu, den Flügeln am Ende der Pfeile. Sie bestimmen wesentlich dessen Flugeigenschaften. Deshalb haben sie auch das Interesse von Benjamin Strehler geweckt, der sich bei Thomas Puhl über die Feinheiten dieses kleinen, aber feinen Details informiert.

Der aus der IT-Branche kommende Maisacher Unternehmer hat mit einem Online-Shop im Keller seiner Wohnung den Einstieg ins Darts-Geschäft begonnen. Weil der Andrang in den Privaträumen immer größer wurde und die Kunden die direkt von den Herstellern in England und den Niederlanden gelieferte Ware auch anfassen oder testen wollen, kam der frei werdende Laden an der Hauptstraße gerade recht. Nun ist der DreamDarts-Shop das einzige Fachgeschäft dieser Art westlich von München, nachdem ein in Moorenweis ansässiger Mitbewerber verstorben und der dortige Laden seit Oktober geschlossen ist.

Darts hat sich längst vom bierseligen Kneipen-Image verabschiedet und ist gesellschaftsfähig geworden. Obwohl die Fans im Ally Pally als trinkfreudig gelten, ist der Geschicklichkeitssport nüchtern betrachtet nur im hellwachen Zustand zu meistern.

Geschäft sponsert Darts-Profi

Während sich in Emmerings Altem Wirt ein Verein im offiziellen Liga-Spielbetrieb etabliert hat, „findet Darts bei uns eher im Untergrund statt“, wie Puhl das private Umfeld von Turnieren beschreibt. In Olching beispielsweise wird eine vor drei Jahren gegründete Meisterrunde an wöchentlich wechselnden Austragungsorten bei einem der mittlerweile rund 40 Mitspieler ausgetragen. Das große Finale steigt im Februar.

Bis dahin ist die Weltmeisterschaft im Ally Pally längst schon Geschichte, wird aber zum Jahresbeginn in Maisach noch einmal lebhaft in Erinnerung gebracht. Am 15. Januar empfängt Thomas Puhl in seinem Shop einen der deutschen Helden von London: Florian Hempel ist zwar kurz vor Weihnachten ausgeschieden, gehört aber nach erst zwei WM-Teilnahmen bereits zur Top-50 der Welt. Weil Hempel, der Wahl-Kölner, und Puhl, der Wahl-Maisacher, nicht nur die gleiche Leidenschaft teilen, sondern auch gemeinsame Wurzeln in Dessau haben, gehört der Ladeninhaber zu den Hauptsponsoren des Darts-Profis.

