Das neue Herz der Brauerei spart Energie

Von: Tobias Gehre

An der neuen Dampfquelle: Brauerei-Chef Michael Schweinberger (r.) und Bürgermeister Hans Seidl begutachten das neue Gerät. © Gehre

Zeitenwende in der Brauerei Maisach: Nach 70 Jahren gönnt sich die Bierfabrik ein neues Herz. Mit einem neuen Dampferzeuger will das Unternehmen Energie und Kosten sparen. Doch es gibt einen Haken.

Maisach - Das Gerät läuft mit Gas. Deswegen geht es auch mit einjähriger Verspätung in Betrieb.

Ohne Dampf kein Bier: Das aufgeheizte Wasser in Gasform sorgt für die richtige Temperatur der Maische, kocht die Würze und eignet sich perfekt zum sterilisieren von Leitungen. In der Maisacher Brauerei war dafür in den vergangenen Jahrzehnten ein wahrer Dinosaurier zuständig. Wie ein gestrandeter Wal liegt der rund acht Meter lange, mit Öl befeuerte Stahlkoloss in einem Raum der Brauerei. Dicke und dünne Leitungen führen hinein und hinaus, unzählige Rädchen, Regler, Hebel und Anzeigen lassen den Laien über ihre Funktion rätseln. Doch der Dino hat ausgedient.

Seine Aufgabe übernimmt jetzt ein unscheinbarer Kasten, der sich in einer Ecke versteckt. Das Gerät, das an eine Heizung in einem Einfamilienhaus erinnert, macht mächtig Dampf auf kleinstem Raum und schickt ihn dann in jeden Winkel des rund 10 000 Quadratmeter großen Brauerei-Areals.

Horrende Preise

Doch das Gerät, das mit Gas läuft und den Energieverbrauch der Brauerei um rund 35 Prozent senkt, geht mit einjähriger Verspätung in Betrieb. Grund ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die damit verbundene Preisexplosion auf dem Gasmarkt. „Wir hätten horrende Preise bezahlen müssen“, sagt Brauerei-Chef Michael Schweinberger. Also wartete er, bis sich die Preise wieder beruhigten. Vor rund zwei Wochen unterschrieb der Geschäftsführer dann einen Gasvertrag.



Der alte Kessel bleibt wo er ist. Er dient zum einen als Reserve, sollte sein neuerer Kollege mal den Dienst versagen. Zum anderen darf er gar nicht abgebaut werden. So will es der Denkmalschutz.



Die Behörde, die sich um den Erhalt historischer Gebäude kümmert, habe den Einbau der neuen Anlage generell nicht leichter gemacht. Denn die benötigte auch einen neuen Kamin. Schweinberger erinnert sich an nicht immer einfache Verhandlungen. Am Ende klappte es aber doch.



Mehrere Modernisierungen

Die 120 000-Euro-Investition, die zu 40 Prozent vom Staat gefördert wurde, ist aber nicht die einzige Neuerung, mit der die Brauerei aufwarten kann. „Für rund 20 000 Euro werden derzeit 20 Meter Rohrleitungen, Pumpen und Verteilerstellen ausgetauscht“, erklärt Michael Schweinberger. Außerdem wird eine Chlordioxidanlage eingebaut, um das Reinigungswasser zusätzlich mikrobiologisch aufzubereiten. Dafür hat das Unternehmen weitere 40 000 Euro in die Hand genommen.



Außerdem wird seit Dezember 2021 schrittweise die Kapazität im Gärkeller erhöht. Dadurch werde auch eine Veränderung der Gärmethode möglich. „Das Bier gärt kälter, länger und dadurch gründlicher als bisher“, so Brauerei-Chef Schweinberger.

