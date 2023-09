Haltestellen im Westkreis: Der Zwergerl-Bahnhof an der S3

Von: Helga Zagermann

Teilen

Ist mit „seinem“ Bahnhof in Malching im Großen und Ganzen zufrieden: Pendler Thomas Furtner, zugleich Feuerwehrkommandant im Ortsteil. © Weber

Die Infrastruktur im Maisacher Ortsteil Malching ist überschaubar: ein kleines Gasthaus, ein Hofladen-Automat, samstags kommt ein Bäckerwagen. Ein paar Straßen verbinden die Häuser. Doch die rund 430 Malchinger haben einen eigenen Bahnhof. Ohne Verdreckung und Vandalismus wären sie mit dem sehr zufrieden.

Malching – Thomas Furtner wohnt seit fast 30 Jahren in Malching – und ist überzeugter Pendler. Der 53-Jährige arbeitet als Beamter in München und nutzt „seinen“ Bahnhof an jedem Arbeitstag. Klar gebe es nahezu wöchentlich Störungen im S-Bahn-Verkehr, erzählt er. „Aber es ist erträglich. Und mit dem Auto würde ich nur im Stau stehen.“ Deshalb also lieber am Malchinger Bahnhof in die S-Bahn steigen. Das tun auch seine Frau und sein Sohn auf dem Weg zum Arbeitsort in München, Furtners Tochter sitzt ebenfalls oft in der S3, sie studiert in der Landeshauptstadt.

Vorteil auch für rund 800 Germerswanger

Mit dem Haltepunkt könnte man eigentlich sehr zufrieden sein, sagt Furtner. Denn eine Zustiegsmöglichkeit für die paar Malchinger sei schon ein Luxus. Natürlich nutzen vor allem auch Germerswanger den Bahnhof, dazu Bürger aus Obermalching und Galgen. Doch die Malchinger haben die Station sehr nah, mit genug und überdachten Radabstellflächen. Die Parkplätze an der Bürgermeister-Bals-Straße (wenige, aber es ist immer etwas frei) werden eher von Nicht-Malchingern genutzt. Zwar fahren die Züge nur im 20-Minuten-Takt, weil es nur ein S-Bahn-Gleis gibt – aber immerhin.

Bahnsteig und Zugang komplett barrierefrei

Weitere Vorteile zeigen sich bei einem Rundgang. Der von Süden erreichbare Bahnsteig und der Weg durch die Unterführung sind dank Rampen komplett barrierefrei. Das sei für sie und ihren Mann mit ein Grund gewesen, im Jahr 2000 nach Malching zu ziehen, berichtet Gemeinderatsmitglied Angelika Simon-Kraus, die man zufällig vor Ort trifft.

Der Bahnsteig selbst ist im Gegensatz zu dem in Maisach bereits erneuert und hat eine Führungslinie für Sehbehinderte, es gibt einen Unterstand mit Fahrkartenautomat, Infokästen und fünf Sitzplätze. Eigentlich alles gut. Eigentlich.

Denn Vandalismus und Verdreckung nerven Furtner und andere Pendler. Die Scheiben der Infokästen werden so regelmäßig eingeschlagen, dass von der Bahn nun Folien darübergeklebt werden – dann liegen zumindest keine Scherben herum.

Ein altes Foto der Bahnstation Malching. Auf dem Haus steht als Nummer 11. © obm

Laut Furtner wird der Fahrkartenautomat „regelmäßig beschmiert und vorsätzlich kaputtgemacht“. Dazu kommen Dreck und Schmierereien. Und seit einigen Wochen nutzt ein Unbekannter alle paar Tage eine Ecke im Unterstand für sein großes Geschäft – „es ist echt eklig“. Im Rathaus sind seit längerer Zeit keine Beschwerden mehr über Vandalismus und Dreck gelandet, heißt es aus dem Bauamt – aber die Gemeinde ist auch nicht zuständig für den Bahnsteig, sondern nur für die Umgebung. Wahrscheinlich wenden sich Pendler mit Beschwerden direkt an die Bahn. Zumindest, so berichtet es Furtner, sind deren Putztrupps regelmäßig vor Ort.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Nach dem Rechten schauen müssen Mitarbeiter von Bahn und des gemeindlichen Bauhofs auch deswegen, weil sich die Sitzgruppe am Bahnsteig, eine Fläche hinter der Lärmschutzwand und eine Stelle in der Unterführung zu einem inoffiziellen Jugendtreff entwickelt hat. Andere Möglichkeiten, sich zu treffen, haben die jungen Malchinger und Germerswanger derzeit nicht.

Berühmt-berüchtigte Unterführung

Eine Sache der Kommune (und nicht der Bahn) ist die Unterführung mit zwei Röhren (eine für Pkw, die andere für Radfahrer und Fußgänger). Sie war berühmt-berüchtigt dafür, bei Starkregen vollzulaufen. Seit es ein Rückhaltebecken an der Kreisstraße gibt, ist dieses Problem so gut wie gelöst. Wenn doch was ist, rückt die Feuerwehr zum Abpumpen an – mit Kommandant Thomas Furtner. Ganz offiziell ist übrigens die Feuerwehr Germerswang für den Bahnhof Malching zuständig, doch bei Unfällen im Umfeld der Gleise, so Furtner, „werden ohnehin alle Feuerwehren alarmiert“.

Gleisanschluss seit 1927

Gottfried Obermair, Kommandant der Germerswanger Wehr, sammelt alte Fotos und hat zwei Motive zum Bahnhof Malching gefunden: eines mit Arbeitern und Bahnhofsvorstehern vor dem früheren Stationshaus und ein anderes von einem zweiten Bahnhofswärterhaus etwa einen Kilometer westlich der Haltestelle Malching- Obermair geht davon aus, dass es früher einen weiteren Bahnübergang gab.

Sicher ist, dass Malching seit 1927 einen Bahnhalt hat, gebaut zu Zeiten der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Aber erst seit 1988 gibt es ein eigenes S-Bahn-Gleis zwischen Maisach und Nannhofen (heute Mammendorf) – bis dahin war Maisach der westliche Endpunkt der S3 aus Ismaning. Mit der Integration ins MVV-Netz erhielt Malching einen neuen Bahnsteig. Von Maisach bis Mammendorf ist die S-Bahn-Strecke nur noch eingleisig. Den Bahnhof Malching nutzen an einem durchschnittlichen Werktag 460 Fahrgäste.

Die Serie: Zum Klimaschutz sollten noch mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen. Daher stellt das Tagblatt in einer Serie die Bahnhöfe im westlichen Landkreis vor. Auch interessant Der Waldbahnhof zwischen zwei Orten

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.