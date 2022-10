Ein Garten im Zeichen der Bildung

Freuen sich über den ersten Lerngarten in der Gemeinde (v.l.): Florian Heininger (Schatzmeister), Gabriele Rappenglitz (Referentin Kindergärten), Bettina Wagner (Filialleitung Sparkasse Gernlinden), Christa Turini-Huber (Schulreferentin), Pia Heininger ( Vorsitzende), Julia Wegert (Vize-Vorsitzende) und Bürgermeister Hans Seidl. © patrick tietz

Mit dem neuen Lerngarten in Gernlinden hat der junge Verein Innovative Bildung sein erstes größeres Projekt realisiert. Künftig können die Gernlindner Kinder auf der rund 850 Quadratmeter großen Fläche naturnah lernen und toben.

Gernlinden – Da hat es der Wettergott mal so richtig gut gemeint mit Pia Heininger und ihren Mitstreitern vom Verein Innovative Bildung. Nach einem verregneten und stürmischen Morgen konnten sie am Samstagnachmittag ihren neuen Lerngarten an der Brucker Straße bei bestem Herbstwetter einweihen. Und der Ansturm war groß. Über 100 Gäste waren erschienen.

Eigentlich sollte es um 15 Uhr losgehen, aber viele Interessierte waren schon früher da, um zu schauen, was die Initiatorin Pia Heininger mit ihrem Verein da am Gernlindner Ortseingang auf die Beine gestellt hat. Auf rund 850 Quadratmetern finden sich Sitzgelegenheiten, ein Hochbeet, ein kleines Gewächshaus und jede Menge Grün. Hier sollen künftig die Schulen und Kindergärten der Umgebung kostenlos naturnahen Unterricht machen können.

In einer kurzen Rede erläuterte Pia Heininger den Anwesenden die Entstehungsgeschichte und Idee hinter dem Lerngarten. Der Initialfunken kam der Grundschullehrerin, weil sie die damals geltende Maskenpflicht während des Schulsports für unpraktikabel hielt. Stattdessen ging sie mit den Kindern raus in die Natur. Schnell war ihr klar, dass es schön wäre, „wenn es einen Ort gibt, der fest eingerichtet ist“.

Ursprünglich wollte der Verein ein Waldklassenzimmer errichten, aber dafür fand sich kein passendes Grundstück, auf das sich die Lokalpolitik hätte einigen können. Dank des Einsatzes von Bürgermeister Hans Seidl wurde nach einigem Hin und Her doch noch ein Ersatz gefunden – direkt hinter dem angelaufenen Neubau des Kinderhauses an der Brucker Straße. Die Gemeinde erschloss daraufhin das Grundstück, führte die notwendige Baumkontrolle durch, „und der Verein hat das jetzt, solange er will, pachtfrei“, denn, so der Bürgermeister, „Bildung muss immer kostenlos sein!“

Doch so ein Lerngarten gestaltet sich nicht von alleine, und so schätzte sich der Verein glücklich, neben einer Förderung der lokalen Sparkasse in Höhe von 1000 Euro auch viel ehrenamtliche Hilfe erhalten zu haben. Und so konnten am Samstag rund 60 Erwachsene mit ihren Kindern die Eröffnung des neuen Lerngartens bei Kuchen und Getränken feiern.

Die Kinder sammelten Stock und Stein, tobten und entdeckten für sich schnell die Kieshaufen, die vom Bau der neuen Kita zeugen. An anderer Stelle wurden fleißig Steine in allerlei Farben bemalt. Die fertigen Kunstwerke konnten die Mädchen und Buben dann entweder als Souvenir mit nach Hause nehmen, oder sie werden später genutzt, um einen geplanten Brunnen „zu verpflastern“, erklärt Pia Heininger.

Maisacher Bildungseinrichtungen können den Lerngarten künftig kostenlos nutzen. Dazu müssen sie sich lediglich vorher anmelden. Für das kommende Frühjahr hat sich der Verein vorgenommen, weitere Veranstaltungen anzubieten. Langfristiges Ziel des Vereins ist, eine staatlich anerkannte Grundschule zu betreiben, die innovative Lernkonzepte umsetzt. Weitere Infos unter www.innovative-bildung.bayern. (Patrick Tietz)

