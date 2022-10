Bau immer teurer: Ein Kinderhaus für fast acht Millionen Euro

Von: Helga Zagermann

Teilen

Eine Kita. Symbolbild: dpa © Monika Skolimowska

Das neue Kinderhaus in Gernlinden wird immer teurer. Die Baukosten sind von 6,5 auf 7,9 Millionen Euro gestiegen. Nun muss an anderer Stelle gespart werden – zur Not bei Freibad und Bürgerzentrum.

Maisach – Die neuen Zahlen zum Kinderhaus an der Brucker Straße in Gernlinden sorgten zwar nicht für einen Schock im Gemeinderat – man hatte bereits damit gerechnet. Aber aus den Wortbeiträgen war herauszuhören, dass die Haushaltsberatungen für 2023 schwieriger als jemals zuvor werden dürften. Man solle das Projekt Kita jetzt nicht infragestellen, sagte Bürgermeister Hans Seidl (CSU). „Aber wir müssen über Investitionen beim Freibad und Bürgerzentrum Gernlinden sprechen.“ In beiden Bereichen herrsche Sanierungsstau – doch es gehe hier um freiwillige Leistungen einer Kommune.

Generell müsse man „an allen Ecken und Enden im Haushalt nach Einsparmöglichkeiten suchen“, so Seidl. Tabu seien dabei die Feuerwehren. Und auch die Schulerweiterung in Gernlinden in der alten Druckerei dürfe nicht zur Debatte stehen.

Evi Huttenloher (CSU) nannte das neue Kinderhaus eine „Pflichtaufgabe der Gemeinde“. Man müsse das Projekt jetzt einfach durchziehen, so schmerzhaft die Preissteigerungen von zuletzt fast 25 Prozent auch seien. Zumal Seidl zuvor erklärt hatte, dass in Gesprächen mit dem Planer deutlich geworden sei, dass es nichts bringen würde, das Projekt zu verschieben: „Die Preise werden zwei bis drei Jahre hoch bleiben.“ Und Kita-Referentin Gabriele Rappenglitz (CSU) appellierte an ihre Kollegen: „Wir brauchen die Plätze. Wir wollen ja die Modulanlagen auflösen.“ Viele Betreuungsplätze befinden sich derzeit in Containern, weil Maisach nicht hinterherkommt mit Neubauten. Der Platzbedarf steigt seit Jahren rasant.

Bauamtsleiterin Petra Endres berichtete, dass man mit dem Kita-Holzbau frühestens im April 2023 starten könne, der Bau solle im Idealfall Ende Juni dicht sein. Die Inbetriebnahme peile man für Frühsommer 2024 an. Damit liege das Projekt etwa ein halbes Jahr hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Wie berichtet, hatte es Probleme mit der Regierung von Oberbayern gegeben bei Baugenehmigung und Zuschusszusage. Zudem sei der Grunderwerb nicht so einfach wie erhofft gewesen, so Endres.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Bauamtsleiterin hatte zwar auch eine gute Nachricht – die Zuschüsse sind bewilligt, sonst hätte der Bau nicht starten dürfen. Aber es gebe noch keinen Bescheid seitens der Regierung zur genauen Höhe.

Und die Zahlen, die Petra Endres hatte, erfreuten den Gemeinderat nicht. Neben den 7,9 Millionen Euro gibt es nämlich noch eine andere Summe, die noch mehr Sorgen macht: 9,7 Millionen Euro wären wohl nötig, wenn man mittelfristig den Ausbau des Kinderhauses anvisieren würde. Denn der Anbau, einstweilen aus Kostengründen gestrichen, könnte irgendwann nötig und umgesetzt werden – dann aber nicht mehr für die erhoffte eine Million Euro; mittlerweile werden wohl 1,3 Millionen Euro nötig sein. In die 9,7 Millionen Euro ist neben dem Anbau eine weitere allgemeine Kostensteigerungsrate von fünf Prozent eingerechnet – zur Vorsicht.

Vorerst wäre der Gemeinderat aber froh, mit der Investition von 7,9 Millionen Euro im April/Mai 2024 ein neues Kinderhaus zu haben. Der Träger steht bereits fest: das Bayerische Rote Kreuz.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.