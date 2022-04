Ein Leben im Zeichen des Ehrenamts

Von: Ulrike Osman

Helene Baumgartner ist im Alter von 90 Jahren verstorben. © mm

In ihrem Heimatort kannte man sie als „die Helene“. Die Helene, die sich kümmerte. Die da war, organisierte, zupackte, sich in allen möglichen Ehrenämtern für ihre Mitmenschen einsetzte.

Gernlinden – Das tat sie bis ins hohe Alter. Erst in den letzten Jahren wurde es still um Helene Baumgartner. Kürzlich ist sie mit 90 Jahren gestorben.

Ihr Glaube und die Verbundenheit mit „ihrer“ Kirche Bruder Konrad waren tief verwurzelt, wurde Helene Baumgartner doch am 1. Juli 1931 im Schatten eben jener Kirche als Tochter des damaligen Mesners geboren. Sie selbst sollte später zu einer maßgeblichen Figur in der Kirchenverwaltung werden.

Dass das Pfarrheim heute so ist, wie es dasteht, ist zu einem guten Teil ihr Verdienst. In einem langwierigen Prozess habe sie auf den damaligen Bischof „eingewirkt“, erzählte die Mutter dreier Kinder einmal im Gespräch mit dem Tagblatt. Quasi nebenbei organisierte sie Bergmessen, Wallfahrten und Kirchenfeste. Beim Seniorentreff arbeitete sie in der Küche mit, bei der Arbeiterwohlfahrt saß sie im Beirat.

Begonnen hatte Helene Baumgartners ehrenamtliches Engagement 1972, als im Soldaten- und Veteranenverein eine Kassenwartin gesucht wurde. Die ehemalige Einzelhandelsmitarbeiterin – ihre Tätigkeit hatte sie der Familie zuliebe aufgegeben – sprang ein. Sie blieb dem Verein bis 2014 treu. Über 13 Jahre lang plante sie zweimal jährlich Fahrten zu Kriegsgräbern in Bayern, Italien und Tschechien. Zur akribischen Vorbereitung gehörte für die Gernlindenerin, dass sie die Fahrten zunächst allein unternahm, damit später auch wirklich alles klappte.

Doch Helene Baumgartner wollte mehr. Sie wollte selbst ein Zeichen der Erinnerung setzen für die Opfer von Krieg und Vertreibung. Und so schuf sie einen Gedenkort – ein Wegkreuz an der Einmündung des Oberwegs in die Maisacher Straße. Das Material für das Kruzifix beschaffte sie gemeinsam mit ihrem Mann Simon. Lange Jahre kümmerte sie sich um den Ort. Und sie besuchte ihn immer wieder – auch, als die eigenen Kräfte nachließen und sie die Pflege bereits übergeben hatte.

Helene Baumgartners starke Verbundenheit mit ihrem Heimatort äußerte sich in dem Wunsch, die Geschichte Gernlindens für die Nachwelt festzuhalten. Viele Stunden verbrachte sie im Maisacher Rathausarchiv, um Material für eine Chronik zusammenzutragen – und vieles hatte sie ja selbst miterlebt. „Geschichte von und Geschichten aus Gernlinden“ heißt das Buch, das die historische Entwicklung des Ortes von 1913 bis 1998 nachzeichnet.

Das Jahr 2015 brachte einen tiefen Einschnitt in Helene Baumgartners Leben. Ihr Mann Simon starb. Über 60 Jahre waren die beiden verheiratet gewesen, zuletzt hatte sie ihn gepflegt. Kurze Zeit später hatte die bis dahin rüstige Seniorin einen Fahrradunfall und war seitdem nicht mehr gut zu Fuß. Ihre sozialen Kontakte pflegte sie weiterhin – auch wenn es ihr seltsam vorkam, beim Seniorentreff als Gast bedient zu werden statt selbst diejenige zu sein, die sich um die Besucher kümmerte.

Die letzten Jahre brachten immer mehr gesundheitliche Einschränkungen mit sich – das Leben reduzierte sich auf die eigenen vier Wände. Ein wichtiger Anker für die Trägerin des Ehrenzeichens des bayerischen Ministerpräsidenten blieb das Tagblatt. Sie ließ sich gern daraus vorlesen und orientierte sich am Datum auf der Titelseite. Deshalb musste die Zeitung immer auf ihrem Tisch liegen.

Ihren großen Wunsch, bis zuletzt zu Hause zu bleiben und dort auch sterben zu dürfen, erfüllten ihre drei Kinder Rita, Irene und Franz ihr gerne. In ihrem Beisein schlief sie friedlich ein. os

