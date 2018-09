Ein Vollblut-Handwerker ist tot

Der Soldaten- und Veteranenverein, die Freiwillige Feuerwehr und die Waldschützen in Gernlinden sowie nicht zuletzt die Bauinnung Fürstenfeldbruck – sie alle trauern um ein verdientes Mitglied:

Gernlinden– Hadugar Frauenhoffer hatte sich jahrzehntelang in all diesen Organisationen engagiert. Überall galt er als freundlich, zuverlässig, humorvoll, hilfsbereit, gutmütig – „manchmal viel zu gutmütig“, sagt seine Stieftochter Sylvia Skarabela. Aber so war er eben. Und so bleibt er seiner Familie und den vielen Freunden in Erinnerung.

Geboren wurde der Mann mit dem ungewöhnlichen Vornamen 1940 in Temeschburg (Rumänien). Nach einer Ausbildung zum Ofensetzer und Fliesenleger verschlug es ihn zu einer Firma nach Germering. Doch ein Leben lang als Angestellter – das war nichts für den ehrgeizigen jungen Mann. Er machte seinen Meister als Fliesenleger und gründete einen eigenen Betrieb, der in den besten Zeiten mehr als ein Dutzend Mitarbeiter beschäftigte.

Sein privates Glück hatte Hadugar Frauenhoffer da schon längst gefunden: Mit seiner Frau Veronika und ihrer Tochter Sylvia sowie dem gemeinsamen Sohn Wieland, der 1964 auf die Welt kam. Und obwohl das Dasein als Handwerksmeister und Betriebsleiter ganz sicher mehr als ein 40-Stunden-Job war, fand er genug Zeit und Kraft für seine diversen Ehrenämter. 52 Jahre lang hielt er den Waldschützen die Treue, 55 Jahre lang lud er zu den jährlichen Treffen der Gebirgsjäger ein und organisierte die Übernachtungen. Ab 1957 leistete er aktiven Dienst bei der Feuerwehr, zunächst als Maschinist und später als Funker. Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass am Schlauchturm des 2006 errichteten Feuerwehrhauses das Bild des heiligen Florians prangt. „Der schützt seitdem die Feuerwehr und den Ort Gernlinden und wird uns immer an unseren Kameraden Hadugar erinnern“, sagt Vorstandsmitglied Manfred Rieger.

1988 wurde Frauenhoffer in den Vorstand der Bauinnung Fürstenfeldbruck gewählt, wo er bis 2009 die Interessen des Fliesenlegerhandwerks vertrat. Der Tod seiner Frau riss vor sechs Jahren eine große Lücke in das erfüllte Leben. Umso mehr Freude machten ihm aber seine vier Enkelkinder und sein 2016 geborener Urenkel Maximilian. „Hadugar hatte noch so viel vor mit ihm“, sagt Sylvia Skarabela. Auch sein geliebtes Schafkopfen ließ sich der gesellige Gernlindener bis vier Wochen vor seinem Tod nicht nehmen. Doch dann forderte eine lange Krankheit ihren Tribut. Nach Wochen auf der Intensivstation verstarb Frauenhoffer wenige Tage vor seinem 78. Geburtstag im Klinikum Fürstenfeldbruck.(os)