Nach jahrelangem Warten: Störche beziehen das Brauerei-Nest

Von: Eva Strauß

Mit weicherer Polsterung lockte das Nest auf dem stillgelegten Brauereiturm ein Storchenpaar an. © mm

Maisach ist im Storchenfieber: Ein Paar hat das Nest auf dem Kamin der Brauerei bezogen – nach über 20 Jahren Wartezeit. Nun ist die Freude groß. Dass die Tiere den Platz endlich angenommen haben, ist offenbar auf eine Auspolsterung des Nestes zurückzuführen.

Maisach – Martina Wieser-Sedlmayr ist glücklich. „Es ist so schön, dass die Störche endlich da sind“, sagt die Eigentümerin der Brauerei. Vor allem auch, weil es mitten im Ort sei. Von ihrem Küchenfenster aus könne sie die Tiere beobachten, erzählt die Maisacherin. Und die seien fleißig dabei, das Nest herzurichten. Deshalb ist sie auch optimistisch, dass es heuer klappt.

Nicht nur bei Martina Wieser-Sedlmayr ist die Freude über den tierischen Besuch groß. Im sozialen Netzwerk Facebook werden eifrig Bilder von den beiden Störchen gepostet – in ihrem Horst auf dem Brauerei-Kamin, im Anflug darauf und auch auf Wiesen rund um Maisach.

Der Brauerei-Turm von oben. © mm

Lange musste Martina Wieser-Sedlmayr auf Meister Adebar warten: ganze 23 Jahre. So lange gibt es den Nistplatz auf der Brauerei schon. In Zusammenarbeit mit dem Landesbund für Vogelschutz wurde damals die historische Kupferhaube des stillgelegten Kamins entfernt und ein Nest aus Metall angebracht, berichtet die Eigentümerin. „Das wurde aber nie angenommen.“ Deshalb habe sie auch schön des Öfteren darüber nachgedacht, das Nest wieder zu entfernen.

Doch vor zwei Jahren keimte dann leise Hoffnung auf, dass die Störche vielleicht doch noch einziehen. „Da war immer wieder mal einer da“, erzählt Martina Wieser-Sedlmayr. „Geblieben ist er aber nicht.“ Deshalb holte sich die Maisacherin Rat bei verschiedenen Storchenexperten. Die empfahlen, das Nest besser auszupolstern.

Leiter der Feuerwehr zu kurz

Doch das war gar nicht so einfach. Da die Leiter der Maisacher Feuerwehr nicht ausreichte, um an den Kamin zu gelangen, musste eine spezielle Lkw-Arbeitsbühne geordert werden, berichtet Martina Wieser-Sedlmayr. „In schwindelerregender Höhe haben wir so dem Storch zusätzlich ein Bett aus Astgeflecht und Reisigbüschel bereitet.“

Ein drittes Tier

Und offenbar mag es Meister Adebar lieber weicher. Es dauerte nicht lange, da kreisten sechs Störche um das Nest. Zwei haben es letztendlich auserkoren – und paaren sich schon ganz fleißig, wie Martina Wieser-Sedlmayr erzählt. Seit kurzem komme auch immer wieder ein drittes Tier vorbei, das aber regelmäßig vertrieben werde.

Nicht nur der größere Nest-Komfort habe die Vögel zum Bleiben veranlasst. Auch die artenreichen Wiesen des Fliegerhorstes haben dazu beigetragen, vermutet die Brauerei-Eigentümerin.

Außer in Maisach gibt es im Kreis laut LBV-Storchennest-Karte noch in Kottgeisering Störche. Die haben dort ein Nest auf dem Schlauchturm der Feuerwehr bezogen – und auch des Öfteren schon für Nachwuchs gesorgt. Darauf hoffen nun auch die Maisacher – und darauf, dass der standorttreue Meister Adebar immer wieder auf die Brauerei zurückkehren wird.

