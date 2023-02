Er hat den Nobelpreis der Taubenzüchter erhalten

Von: Ulrike Osman

Der Goldene Siegerring ist so etwas wie der Nobelpreis für Taubenzüchter. Für Udo Grossek war es der Höhepunkt seines langen Züchterlebens, als er im Jahr 1996 für seine französischen Kropftauben die hohe Auszeichnung entgegennehmen durfte. Nun ist der Maisacher im Alter von 87 Jahren verstorben.

Maisach – Die ersten Tauben fanden 1950 ihren Weg in Udo Grosseks Leben. Damals war er erst 15 Jahre alt und spielte in seiner Freizeit gerne Fußball, was er jedoch bald den Vögeln zuliebe aufgab. Das Taubenpärchen bezog einen umgebauten Hasenstall und wurde von seinem Besitzer gehegt und gepflegt. Später errichtete Udo Grossek für seine Rassetauben eigens eine Voliere. Zeitweise hielt er bis zu 100 Vögel.

Als hochgeachteter Züchter war der Maisacher als Preisrichter bei Geflügelschauen gefragt. Er wusste, auf welche Merkmale es ankam und konnte einschätzen, wie viel Mühe so eine Taubenzucht macht.



Aus Oberschlesien

Mit seinen französischen Kröpfern hatte er sich eine besonders schwierige Rasse zur Weitervermehrung ausgesucht. Die Tiere brüten selten und neigen dazu, mit ihren langen Beinen die eigenen Eier zu zertreten. Grossek hatte jedoch eine Lösung für dieses Problem: Er ließ Brieftauben als Ammen die Eier der Kropftauben ausbrüten. So züchtete er ein ums andere Exemplar der edlen Rasse mit dem imposanten Kropf. Dass der Rassegeflügelzuchtverein Maisach Grossek erst zum Ehrenmitglied und dann zum Ehrenvorsitzenden ernannte, ist keine Überraschung.



Dass der 1935 in Oberschlesien geborene Grossek als knapp Zehnjähriger mit seinen Eltern in Maisach landete, war Zufall. Nach zwei Wochen auf der Flucht fand die Familie hier ein Dach über dem Kopf, zunächst im alten Schulhaus und dann in der örtlichen Barackensiedlung. Grossek blieb dem Ort ein Leben lang treu.



Überhaupt regierte in seinem Leben die Beständigkeit. Nach einer Ausbildung zum Schreiner blieb er in diesem Beruf bis zur Rente bei seinem ersten Arbeitgeber, der Deutschen Bahn.



Auch die Liebe zu seiner Frau Gerda war eine Konstante. Die beiden lernten sich schon als Kinder kennen – sie lebten in derselben Barackensiedlung, besuchten dieselbe Schule und rodelten im Winter am selben Schlittenberg. Mitte der 1950er-Jahre wurde daraus etwas Ernstes. Auf stundenlangen Spaziergängen und bei Kinobesuchen kamen sich die beiden näher.



Hobbyfotograf

Für Udo Grossek war Gerda das perfekte Fotomotiv. Mit der Kamera hielt der Hobbyfotograf seine Liebste – ab April 1959 war sie seine Frau – auf unzähligen Bildern fest. Manchmal zog sie sich ihm zuliebe dreimal am Tag um, damit wieder neue Fotos entstehen konnten.



Auf schicke Garderobe verstand sich Gerda Grossek als gelernte Schneiderin. Ihren Udo stattete sie mit maßgeschneiderten Anzügen aus.



Mit den zwei Kindern Silvia und Andreas, die 1964 und 1967 zur Welt kamen, lebte das Ehepaar glücklich im Eigenheim in der Maisacher Tulpenstraße. Gemeinsame Leidenschaft von Udo und Gerda Grossek war eine Schrebergartenparzelle an der Maisach, wo neben Gemüseanbau und Blumenzucht ein Kleintierparadies mit einigen Hühnern, Hasen, Enten und natürlich auch Tauben existierte. Grosseks Kinder verbrachten hier eine glückliche Zeit, und auch die beiden Enkel Matthias und Sebastian waren gern mit ihren Großeltern im „Buschengarten“.



In den letzten Jahren machte dem Maisacher seine Gesundheit immer mehr zu schaffen. Doch sein ausgeglichenes Wesen und sein Humor ließen ihn die Lebensfreude nie verlieren. Udo Grossek wurde 87 Jahre alt.

