Flüchtlinge beziehen erstmals eine Zelt-Unterkunft

Von: Tobias Gehre

In diesem Zelt in Maisach werden derzeit die ersten Geflüchteten einquartiert. © weber

Die Ankunft von immer mehr Geflüchteten stellt Landkreis und Kommunen vor große Herausforderungen. In Maisach ist jetzt erstmalig ein Zelt zur Unterbringung der Menschen in Betrieb genommen worden.

Maisach – Am Wochenende sind die ersten Geflohenen eingezogen. Das teilt das Landratsamt mit.

Am Standort an der Emmy-Noether-Straße gibt es bereits eine Container-Unterkunft. Deren Infrastruktur wird genutzt, um die Menschen in dem neuen Zelt mit zu versorgen.

Dringender Appell

Nötig wurde die Zeltlösung, weil es kaum mehr möglich ist, auf dem Immobilienmarkt Unterkünfte für Geflüchtete zu finden, so das Landratsamt. „In dieser Notsituation brauchen wir dringend die Unterstützung und Hilfe der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, der Bürgermeister und der Kirchengemeinden. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie uns Häuser, Wohnungen oder auch Grundstücke für die Flüchtlingsunterbringung vermieten können und wollen. Wir sind dringend darauf angewiesen“, erklärt Landrat Thomas Karmasin. Er würdigt auch die Bürger, die seit Monaten an die 1000 Ukrainer privat unterbringen: „Ohne diese großartige Gastfreundschaft so vieler Engagierter wäre die Unterkunftssituation wesentlich angespannter.“

Über 2000 Personen in Unterkünften

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck hat seit Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar 2022 insgesamt 32 Unterkünfte akquiriert und etwa 800 zusätzliche Plätze geschaffen, um vor allem Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen. Allerdings suchten derzeit auch aus weiteren Ländern so viele Menschen in Deutschland Zuflucht wie seit Jahren nicht mehr. Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und die Asylsuchenden würden durch Zuweisungen der Regierung von Oberbayern im Regierungsbezirk auf die Kreisverwaltungsbehörden verteilt.

Aktuell beherbergt der Landkreis in seinen dezentralen Unterkünften rund 2110 Personen, darunter 860 Ukrainer. Hinzu kommen 80 bis 90 Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Oberbayern und die Bewohner der Dependance des Ankerzentrums. In Privatunterkünften im Landkreis untergebracht sind derzeit rund 1000 Personen.

