Ferienspaß über Generationen hinweg

Sind von der Ferienspielwoche begeistert: Sozialpädagoge Wolfgang Scholz (M.) und Jugendreferent Peter Aust (4. v.r.). Martin Csicsay (4.v.l.) und Nick Sommer (3.v.r.) haben das Angebot schon als Kinder besucht. Mittlerweile sind sie Betreuer – und nehmen sich dafür sogar Sonderurlaub. © Eva Strauss

Ferienangebote gibt es in vielen Kommunen. In Maisach und Gernlinden wird aber etwas auf die Beine gestellt, das im Landkreis seinesgleichen sucht: eine ganze Ferienspielwoche.

Gernlinden – Ein paar Buben rasen mit Bobby-Cars den Berg hinunter, die Zelte stehen bereits. An einigen wird aber noch mal Hand angelegt, das ein oder andere alte Laken, mit dem die Tipis gebaut wurden, zurechtgezupft. Ähnliche Szenen spielen sich zeitgleich in Maisach am sogenannten Feuerwehrspielplatz ab. Die Ferienspielwoche, die die Jugendbegegnungsstätte (Jubs) in beiden Ortsteilen für Grundschulkinder organisiert, hat soeben begonnen.

„Wir haben heuer 80 Kinder in Gernlinden, 120 in Maisach“, erklärt Sozialpädagoge Wolfgang Scholz, der in Gernlinden verantwortlich ist. Für ihn und seine Kollegin Marion Schadl, die den Hut in Maisach auf hat, bedeutet die Spielwoche viel Arbeit im Vorfeld. „Es ist aber auch das Highlight des Arbeitsjahres“, sagt Scholz. „Es ist einfach schön.“

Für die Mädchen und Buben, die sich rund um den Gerlindner Schlittenberg tummeln, bedeutet die Ferienspielwoche vor allem eine Menge Spaß. Unter dem Motto „Alles kann, nichts muss“ gibt es verschiedene Angebote – von kreativen Basteleien bis hin zu Sport. „Ein Höhepunkt ist auch immer die große Wasserrutsche“, erzählt Peter Aust. Der Jugendreferent der Gemeinde hilft seit Jahren bei der Spielwoche mit, manchmal hat er sich sogar Urlaub dafür genommen.

Genauso wie Nick Sommer und Martin Csicsay. Die beiden 24-Jährigen sind zwei der 18 ehrenamtlichen Betreuer in Gernlinden – und haben schon als Kinder bei der Spielwoche ihren Spaß gehabt. „Das ist ne Woche abschalten und ein bisschen aus dem Alltag ausbrechen“, erklärt Nick Sommer seine Motivation. Zudem könne er so auch etwas zurückgeben. „Und hier kann er wieder Kind sein“, sagt Scholz und lacht.

Die Anfänge der Ferienspielwoche liegen in den 1970er-Jahren. Eines der ersten Projekte des 1972 gegründeten Vereins Kispul (Kinder spielen und lernen) war der Bau eines Spielplatzes, erinnert sich Helga Rueskäfer. Die 86-Jährige half früher selbst bei der Spielwoche in Maisach mit und recherchiert für die nächste Ausgabe des Meisaha-Heftes deren Geschichte. Dieser Spielplatz sollte auch genutzt werden, sodass 1975 zwei Spielvormittage für daheimgebliebene Kinder von Kispul-Mitgliedern angeboten wurden. „Zwei Jahre später waren es bereits vier Vormittage, und es wurde für alle geöffnet“, so Rueskäfer. 1978 fand dann die erste Ferienspielwoche statt – mit Unterstützung der Kreisjugendhilfe.

Das Angebot wurde immer beliebter. „Damals war es so, dass die Kinder zu ihren Eltern gesagt haben, dass sie erst nach der Spielwoche in den Urlaub fahren können“, berichtet Rueskäfer lachend.

1994 erstmals in Gernlinden

Seit 1981 steht die Ferienspielwoche unter der Regie der Gemeinde beziehungsweise des Jubs, das im gleichen Jahr eingeweiht worden ist. Aufgrund der großen Nachfrage gab es 1994 erstmals parallel zur Spielwoche in Maisach auch ein Angebot in Gernlinden.

„Die Kinder werden nie gezwungen, irgendwo mitzumachen“, erklärt Rueskäfer. Das unterstreichen auch Scholz und Aust. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen den beiden Standorten. „In Maisach gibt es jedes Jahr ein Motto, in Gernlinden nicht“, so Scholz. Zudem hingen an den Zelten in Maisach Briefkästen.

Traditionell findet die Spielwoche immer in der ersten Ferienwoche statt, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird in Gernlinden ins Bürgerzentrum ausgewichen, in Maisach in die Grundschule. „Das ist aber anstrengender“, so Scholz. „Die Spielwoche steht und fällt mit dem Wetter.“ Zum Abschluss werden die Eltern, Omas und Opas eingeladen, und es gibt lockere Vorführungen. „Alle dürfen ein bisschen was machen“, sagt Scholz.

Wichtig ist ihm, dass in der Spielwoche auch Integration gelebt wird. So sind heuer acht Asyl-Kinder mit dabei. Mädchen und Buben mit Handicap können in Maisach mitmachen, erklärt Jugendreferent Aust. Dort gibt es eine Kooperation mit der Caritas. „In Gernlinden ist das aufgrund des Areals nur bedingt machbar.“

Für die Gemeinde ist die Spielwoche ein Minusgeschäft: „Das sind immer rund 2000 Euro“ , so Aust. Eines steht aber auf jeden Fall fest: die Ferienspielwoche ist einzigartig. „Manche haben schon versucht, sie zu kopieren, aber es nicht geschafft“, sagt Aust. Woran das liegt, weiß er nicht. Vermutlich an den Betreuern. Denn die sind besonders engagiert – und von Kindesbeinen an von der Ferienspielwoche begeistert.