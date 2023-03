Umfangreiche Pläne: Firma will Größe ihrer Europazentrale verdoppeln

Von: Helga Zagermann

Teilen

Der TTI-Standort in Maisach-Gernlinden. © TTI Inc.

Der größte Gewerbesteuerzahler der Gemeinde Maisach braucht mehr Platz: Die Firma TTI erweitert ihre Europazentrale in Gernlinden. Dafür müssen umfangreiche Planungen gestartet und sogar eine Straße verlegt werden.

Maisach – In der Gemeinderatssitzung ordnete Bauamtsleiterin Petra Endres die Geschichte von TTI an der Ganghoferstraße kurz ein. 2007 hatte die Firma diesen Standort bezogen. Die Gebäude für eine erste Erweiterung waren 2018 fertig. Damals kamen eine größere Lagerhalle und ein neues Bürogebäude dazu.

Mehr Platz

Nun braucht man wieder mehr Platz, sagte Thomas Dudenhöffer von der TTI-Geschäftsleitung gegenüber dem Tagblatt. An das Bestandsgebäude (in dem nichts verändert wird) solle eine Erweiterung etwa gleicher Größe angebaut werden, für Büro- und Lagerflächen, Konferenzräume und Mensa. Hintergrund der Pläne sei, dass die TTI-Europazentrale vor allem mehr Logistikflächen brauche, derzeit miete man Außenlager an. Durch die Erweiterung werde sich der zur Verfügung stehende Platz „sicherlich verdoppeln“. Zu den jetzigen rund Mitarbeitern könnten etwa 200 bis 300 dazu kommen. Auf dem Dach des Neubaus werde eine PV-Anlage geplant.

Das Parkdeck wolle man aufstocken, so Dudenhöffer. Doch schon jetzt würden über viele Mitarbeiter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. TTI gebe Zuschüsse zu Monatskarten. Und die Gemeinde Maisach hatte auf eigene Kosten vor einigen Jahren eine Buslinie geschaffen mit Anbindung von TTI.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Neubau ist auf dem Acker westlich des jetzigen Gebäudes vorgesehen. Dafür muss die dort verlaufende Marie-Curie-Straße nach Westen verschoben werden. Mit der neuen Straße wird dann die Firma Rexel (vormals Hagemeyer) auch wieder angebunden. Unter der Brücke, die die Staatsstraße über die Gleise führt, ist ein neuer und größerer Lkw-Parkplatz geplant.

Umfangreiches Verfahren

Damit die TTI-Erweiterung realisiert werden kann, muss ein umfangreiches Verfahren gestartet werden. In einer notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans wird aus der landwirtschaftlichen Fläche – rund sieben Hektar nördlich der Ganghofer- und westlich der jetzigen Marie-Curie-Straße – ein Gewerbegebiet. Zudem muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Gemeinderat stimmte all dem zu. Im Laufe des Verfahrens werden auch alle Vorgaben zu Arten- und Schallschutz geklärt. Die Beteiligten gehen davon aus, dass das Verfahren rund zwei Jahre beanspruchen wird.

TTI Inc. ist einer der weltmarktführenden Spezialdistributoren für elektronische Bauelemente und Steckverbinderkomponenten. Weltweit hat die Firma über 6000 Mitarbeiter. Gegründet wurde das Unternehmen 1971 in Texas. 1992 entstand die erste europäische Niederlassung in Puchheim. 2004 fiel der Beschluss, für Europazentrale samt Distributionszentrum in Gernlinden neu zu bauen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.