Flachdach stößt auf Skepsis: Planungen für Leitstelle werden nochmal überprüft

Von: Thomas Steinhardt

So soll die Leitstelle einmal aussehen. Das Flachdach ruft aber Kritik hervor. © VISUALISIERUNG: PlanungXGruppe

Die Planungen für den Neubau der Integrierten Leitstelle (ILS) sind praktisch abgeschlossen. Trotzdem kommen sie jetzt zumindest teilweise wieder auf den Prüfstand. Grund: Das vorgeschlagene Flachdach mit Begrünung stößt auf Skepsis.

Gernlinden/Fürstenfeldbruck – Der Neubau stand erneut auf der Tagesordnung des Rettungszweckverbands für die Landkreise Bruck, Dachau, Starnberg und Landsberg. Dieser betreibt die ILS, in der Notrufe koordiniert werden. Dass der Neubau um einiges mehr kosten dürfte als zunächst gedacht, wurde in dem Gremium genauso akzeptiert wie vorher schon im Brucker Kreistag.

Unschöne Erfahrungen

Eine größere Debatte aber entstand, als der Hattenhofener CSU-Kreisrat Johann Wörle das geplante Flachdach mit Begrünung und aufgeständerter Solaranlage kritisierte. Er war als Vertreter in der Sitzung des Verbands und hatte sich die Planung erst jetzt genauer angeschaut. Wörle bezieht sich in seiner Kritik an Flachdächern unter anderem auf die Erfahrungen, die man auf verschiedenen öffentlichen Gebäuden gemacht habe. Beispiel: Am Schulzentrum am Tulpenfeld in Fürstenfeldbruck ist das Problem des Wassereintritts am Dach bis heute nicht gelöst. Die Tropfstellen waren kurz nach Fertigstellung des Neubaus aufgetreten.

In der Sitzung des Zweckverbands bekam Wörle prompt Zuspruch aus Dachau und Landsberg, wie er hinterher erzählte. Das Flachdach am ebenfalls relativ neuen Ammersee-Gymnasium in Dießen bereite von Anfang an Probleme, hieß es unter anderem. Gegen begrünte Flachdächer sprächen etliche weitere Gründe, erklärt Wörle. So die hohe Wartungsintensität oder die Notwendigkeit baldiger Sanierung. Mit großer Mehrheit beschloss der Verband am Ende der Debatte, den Bau eines zumindest leicht geneigten Satteldaches samt Solaranlage zumindest zu prüfen. Die Begrünung fiele so freilich weg. Wörle glaubt, dass die Prüfung relativ schnell über die Bühne gehen kann.

Verzögerung

Beim Rettungszweckverband hatte man eigentlich gehofft, die Planungen jetzt zur Genehmigung im Landratsamt vorlegen zu können, wie dessen Chef Bernd Brach auf Nachfrage sagte. „Eigentlich ist die Planung fertig“, so Brach. Man habe sich nun ein Zeitfenster von sechs Wochen gegeben. In dieser Zeit soll die Frage mit dem Architekten geklärt werden.

Im Hintergrund der Debatte steht auch ein Anti-Flachdach-Beschluss des Kreistags aus dem Jahr 2017. Damals hatte man festgelegt, dass auf Gebäuden des Landkreises künftig solche Dächer zumindest „in der Regel“ nicht mehr errichtet werden sollen. Dieser Beschluss gilt freilich nicht für den Rettungszweckverband. Der untersteht nicht dem Kreistag. st

