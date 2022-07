Fursty-Zukunft: Maisach will Bruck begleiten - und soll Vorschläge abgeben

Von: Helga Zagermann

Der Fliegerhorst Fürstenfeldbruck mit seinen Startbahnen (Archivbild 2005). © Carmen Voxbrunner

Maisach ist wieder dabei bei den Planungen für die Fliegerhorst-Zukunft. Bis Endes des Jahres muss nach Bruck übermittelt werden, was man sich für die Flächen auf Maisacher Flur vorstellt, die an Fursty angrenzen. Im Fokus steht die Verkehrsbelastung.

Maisach – Fürstenfeldbruck und die drei Fursty-Anrainer Maisach, Emmering und Olching reden wie berichtet wieder miteinander über die Zukunft des Fliegerhorsts nach dem Abzug des Militärs. Ein Moderator hatte alle an einen Tisch gebracht und zu einem gemeinsamen Vorgehen bewegen können.

Fursty-Nachnutzung: Ein Meilenstein

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) und Amtsleiter Peter Eberlein betonten im Maisacher Gemeinderat, dass die Rückkehr zu Gesprächen ein Meilenstein sei. „Wir wollen die Brucker nun bestmöglich unterstützen und konstruktiv begleiten“, sagte Seidl. Allerdings könnten die Anrainer ihre Vorstellungen nicht, wie von der Stadt gewünscht, bis Herbst einreichen. „Bei diesem für die Region wichtigsten Thema können wir viel kaputt machen. Da darf es keinen Zeitdruck geben.“ Weil aber die Stadt den Prozess verständlicherweise vorantreiben wolle, habe man sich darauf geeinigt, dass Maisach, Olching und Emmering bis Ende 2022 liefern.

Fursty-Nachnutzung: Die Bodenplatte

Die Anrainer müssen sich äußern, was sie sich für ihre angrenzenden Flächen vorstellen. Maisach etwa könnte die ohnehin versiegelte Bodenplatte auf dem Flugplatz für Gewerbeansiedlung nutzen, Emmering hatte mal ein an Fursty angrenzendes Gewerbegebiet angedacht. Beide und vor allem Olching (wegen der B 471) wollen im Planungsprozess mitgedacht wissen, dass es durch einen neuen Brucker Stadtteil mit 3000 bis 4000 Einwohnern und rund 4000 Arbeitsplätzen nicht zu einem Verkehrskollaps auf ihren Gebieten kommen darf.

Um konkrete Planungen geht es noch gar nicht, sondern um den Auslobungstext, der erstellt wird, um damit in einen Planungswettbewerb zu starten. In dem Text wird beschrieben, welche Flächen betrachtet werden sollen, welche Ideen es für diese Gebiete gibt, welche Belastungen ausgelöst werden könnten und was bei der Infrastruktur (Verkehr, Anbindung, ÖPNV, Kitas) beachtet werden soll. In einem Wettbewerb liefern dann Büros ihre Lösungen, eine Jury bewertet das, was die Experten vorschlagen. Was dann davon genau umgesetzt wird, ist Sache der Kommunen.

Fursty: Jury soll Ideen bewerten

Nachfragen gab es dazu, dass Maisach, Olching und Emmering zwar in der Jury vertreten, aber nicht stimmberechtigt sind. Dafür soll der Landrat mit seiner Stimme das Trio vertreten. Seidl sagte, er verstehe, dass sich Bruck nicht bei den Plänen für den neuen Stadtteil reinreden lassen wolle – und um dieses Areal gehe es hauptsächlich. Die drei Anrainer könnten sich aber im Planungsprozess noch öfter per Stellungnahme einbringen. Die Erweiterung des Wettbewerbsgebiets um Flächen von Maisach, Emmering und Olching sei schon ein Erfolg.

Fursty: Sondersitzung in Maisach

Und so geht es jetzt weiter: Vertreter des gewählten Beratungsbüros werden die Brucker Pläne und den bisher angedachten Auslobungstext in den drei Rathäusern, den beiden Gemeinderäten und im Olchinger Stadtrat vorstellen. Dann müssen die drei Kommunalgremium ihre Vorstellungen erarbeiten. In Maisach wird es dazu Sondersitzungen brauchen. Die Vorstellungen fließen dann in den Text ein, den schließlich der Stadtrat in Bruck verabschieden muss. Schließlich startet der städtebauliche Ideenwettbewerb: Planer reichen Konzepte für die Nachnutzung des Fliegerhorstes ein. Bruck koordiniert für alle vier Orte die Bürgerbeteiligung.

