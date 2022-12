Wohnen und Sport: Weichenstellungen für den Maisacher Süden

Von: Helga Zagermann

So könnte das neue Quartier auf dem jetzigen Gelände des SC Maisach aussehen: Im Vordergrund die Mehrfamilienhäuser an der Alten Brucker Straße und im Westen mehrerer Riegel Reihenhäuser. Der prägende Baumbestand soll komplett erhalten bleiben. Im hinteren Bereich stellen die vielen Häuser mit den roten Dächern die bereits bestehende Bebauung an der Gruben-/Jahn- und Reschstraße dar. Nach rechts verläuft die Moserstraße. © Visualisierung: Dragomir Stadtplanung

Auf dem jetzigen Gelände des SC Maisach könnten über 200 Wohneinheiten entstehen. Aber nur, wenn sich für den Verein eine neue Heimat findet. Daher laufen nun parallel viele Planungen.

Maisach – Das Trabergelände der Karl-Baugruppe spielt dabei eine wichtige Rolle – doch nun distanziert sich die Gemeinde von dem Unternehmen.

Umzug des SC Maisach auf das ehemalige Trabergelände, um dann auf den jetzigen Sportflächen Wohnbau zu realisieren: Das ist der Traum der Gemeinderatsmehrheit. Nun hat das Gremium über das Vorgehen entschieden und teilweise gegen die Stimmen der Grünen Planungen in Auftrag gegeben. In der Gemeinderatssitzung herauszuhören war, dass die Kommune auf Distanz zur Karl-Gruppe geht, gegen die die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der im Raum stehende Vorwurf: unerlaubte Entsorgung belasteten Bodenmaterials und Bauschutts.

Derzeit kein Kontakt zur Karl-Gruppe

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) betonte nochmals, dass bis auf Weiteres die Unschuldsvermutung gelten müsse und es Maisach nicht zustehe, die Vorgänge zu bewerten oder kommentieren. Er sagte aber auch: „Wir haben derzeit zur Karl-Gruppe überhaupt keinen Kontakt.“

Klar ist jedoch: Wenn das Unternehmen die Traberfläche nicht verkauft, müsste ein anderer Platz für den SC gefunden werden – sonst kann auf den jetzigen Sportflächen an der Alten Brucker Straße keine Wohnbebauung entstehen. Seidl betonte mit Blick auf die teilweise Abhängigkeit von der Karl-Gruppe: „Wir müssen jetzt für die Gemeinde Maisach handeln. Dazu begeben wir uns in absolute Neutralität.“ Vorteil der Gemeinde sei, dass sie das SC-Gelände besitze und an den Meistbietenden verkaufen könne. Mit der Einnahme müsse dann eine Ersatzfläche für den SC erworben werden. Auf Seidls Antrag hin wurde Folgendes beschlossen: Für das Wohnbauareal wird ein Wertgutachten erstellt, dann können alle interessierten und nachweislich leistungsfähigen Wohnbauunternehmen dafür bieten.

Gutachten geplant

Für das Trabergelände müssen laut Ratsbeschluss ein Wert- und ein Altlastengutachten erstellt werden. Zudem muss sicher sein, dass das Gelände so genutzt werden darf, wie es Maisach gerne hätte: für drei Sportplätze, ein Vereinsheim, Stockbahnen, Volleyballfelder, rund 110 Parkplätze und eine Gemeinbedarfsfläche für Schule/Kita mit 120 Parkplätzen.

Das alles soll im Südteil der Traberfläche an der Umfahrung situiert werden. Auf dem Nordteil der Traberfläche wäre Platz für Solarflächen oder Geothermie.

Die ganze Traberfläche müsste überplant werden. Vorerst wird man Stellungnahmen unter anderem bei der Regierung (Höhere Naturschutzbehörde) und beim Landratsamt einholen, was sie von der angedachten Umplanung halten und was Maisach beachten muss. Dann könnte man sich daran machen, einen Bebauungsplan aufzustellen. Die Belange des Artenschutzes müssten wegen der Nähe zum FFH-Gebiet neu betrachtet werden. Und: Die Umplanung darf dem aktuellen Eigentümer nicht zum Nachteil gereichen.

Team soll Erwerb des Areals verhandeln

Viele Hürden also vor einem möglichen Ankauf der Fläche. Wenn es aber soweit wäre, soll ein Team mit der Karl-Gruppe über das Trabergelände verhandeln. Dazu gehören Seidl, Amtsleiter Peter Eberlein, der Anwalt der Kommune, Patrick Ludwig vom Bauamt, alle Fraktionschefs und Maisachs Vereinsreferent Alfred Hirsch.

Baumbestand so belassen

Bettina Gerlach vom Stadtplanungsbüro Dragomir stellte die Wohnbaupläne vor. Der Gemeinderat hatte sich nicht öffentlich auf ein möglichst autofreies Quartier geeinigt: mit Tiefgaragen (260 Stellplätze wären nötig – 210 sind derzeit im Konzept), 25 Reihenhäusern und etwa 190 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit drei Geschossen. Rund 30 Wohneinheiten sind als kommunaler Wohnbau vorgesehen.

Der das SC-Gelände einrahmende Baumbestand im Süden und Osten wird erhalten. Die Häuser an der Grubenstraße sollen durch Neubauten nicht verschattet werden.

Insgesamt einigte sich der Gemeinderat darauf, für beide Bereiche die Planungen voranzutreiben. Und dann wird man sie zusammenführen müssen – irgendwie.

