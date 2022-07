Foodtruck: Wirt will dauerhaften Stand in der Ortsmitte anbieten

Von: Helga Zagermann

Einen Schulbus dieser Art nutzt der Wirt als Foodtruck. © mm

Der Wirt des Restaurants „Triplico“ möchte vor dem Rathaus in Maisach regelmäßig Essen und Getränke aus einem Foodtruck heraus verkaufen. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben grundsätzlich zugestimmt – aber es gibt einige Auflagen.

Maisach – Bewirten will der Antragsteller Schüler, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und von ansässigen Firmen sowie natürlich grundsätzlich alle Bürger. Er nutzt als Foodtruck einen der bekannten gelben US-Schulbusse und war damit bisher auf Festen vertreten, auch in Maisach und im Landkreis.

Tagesgerichte

Wenn der Foodtruck dauerhaft am Rathaus steht, möchte er ihn „Schulbus Maisach“ nennen. Verkauft werden sollen morgens Toasts und Sandwiches, mittags zwei warme Tagesgerichte (eines vegetarisch) und dazu von der Hauptkarte Burger und Hotdogs, zudem Obst, Smoothies und alkoholfreie Getränke. Er möchte Mehrweggeschirr verwenden, verspricht, jeden Tag den Müll zu entsorgen und den Boden zu reinigen.

Einschränkungen

Der Wunsch war, den Foodtruck Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr nahe Kleiderkammer/Anschlagtafeln betreiben und dort auch außerhalb der Betriebszeiten stehen lassen zu können.

Der Gemeinderat machte aber Einschränkungen. Wegen des Wochenmarkts am Freitag und der zusätzlichen Lebensmittelausgabe der Tafel für Flüchtlinge an diesem Tag darf der Bus nur von Montag bis Donnerstag dort stehen. Und auch nicht am Wochenende, wegen eventueller Feste auf dem Platz. Start soll im September sein, nach einer Testphase wird entschieden, ob der Bus regelmäßig am Rathaus stehen kann. Zu zahlen sind Standgebühren wie am Wochenmarkt.

