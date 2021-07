Frauenunion wählt Vorstand

Neue Vorsitzende setzt auf Online-Kommunikation

Nachdem die Frauenunion Maisach im vergangenen Jahr coronabedingt keine Jahreshauptversammlung durchführen konnte, wurde diese nun nachgeholt. Auch Neuwahlen standen auf dem Programm. Neue Ortsvorsitzende ist Claudia Huber. Sie folgt Gabi Loder nach, die nicht mehr für dieses Amt kandierte. Sie bringt sich aber als Stellvertreterin weiter ein.

Maisach – Gabi Loder kündigte an, die Arbeit der Frauenunion fortzusetzen, aber auch modernisieren zu wollen. Sie möchte gerade in Pandemie-Zeiten noch mehr von den Online-Möglichkeiten Gebrauch machen. Auf diese Weise, so hofft sie, sollen mehr Frauen erreicht und die Arbeit der Frauenunion besser wahrgenommen werden.

Der neue Vorsitzenden Claudia Huber stehen neben Gabi Loder auch Evi Huttenloher und Martina Brunner als Stellvertreterinnen zu Seite. Als Schriftführerin wurde Gisela Müller in ihrem Amt genauso bestätigt wie Schatzmeisterin Gaby Rappenglitz. Beisitzerinnen blieben Rosi Milkutat, Astrid Scheibner und Christa Turini-Huber. Neu zu Beisitzerinnen gewählt wurden Iris Feichtmeier und Tanja Ottillinger. Als Kassenprüferinnen fungieren weiterhin Rosalia Wörl und Susanne Leix.

Vorsitzende Gabi Loder gab vor den Neuwahlen den Rechenschaftsbericht ab. Weil die Maisacher Frauen auch während der Pandemie aktiv waren, konnte sie von der digitalen Veranstaltung zum Thema „Frauen in Krisenzeiten“, einer Osteraktion für Kinder und dem Schmücken des Rathausplatzes mit einer Osterkrone berichten. Danach wurde Gabi Loder als Vorsitzender verabschiedet – mit einem Geschenk, Blumen und viel Applaus.