Freibad mit neuer Technik in Betrieb halten

Von: Helga Zagermann

Teilen

Das Edelstahlbecken im Maisacher Freibad. © archiv

Die Badewassertechnik im Freibad muss saniert werden. Das soll nach Ende der Saison 2023 geschehen und rund 750 000 Euro kosten, dazu kommen die Kosten für die Planer. Der Gemeinderat hat die Investition einstimmig bewilligt. Es sind Zuschüsse zu erwarten.

Maisach – Der Betrieb des Freibads soll für die nächsten vier bis fünf Jahre gesichert werden. Dafür muss die Technik erneuert werden. Nach Begehungen mit Fachplanern und Vertretern einer Fachfirma wird derzeit damit gerechnet, dass die Ertüchtigung mit Gesamtausgaben von maximal einer Millionen Euro zu machen ist. Angepackt wird Folgendes: Tausch der Umwälzpumpen und der Filtertechnik für das Schwimmbecken, Erneuerung aller Rohre im Technikgebäude, der Steuerung und der unterirdischen Zuleitungen. Beim Kinderbecken muss nichts saniert werden. Auch die Wärmepumpe aus dem Jahr 2015 kann so weitergenutzt werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Überlegt wird noch, ob künftig eine Photovoltaik(PV)-Anlage die Wärmepumpe unterstützt oder ob die Solaranlage komplett zurückgebaut werden soll, um die gesamte Dachfläche für eine PV-Anlage nutzen zu können. Erreicht werden soll, dass die Wärmepumpe das gesamt gebrauchte Warmwasser herstellt, sodass Duschen und Heizungen im Betriebsgebäude nicht mehr mit der Gastherme versorgt werden müssten.

Im kommenden Winter soll die Planung abgeschlossen werden. Im Frühjahr könnten die Arbeiten ausgeschrieben werden. Die Sanierung soll nach der Badesaison 2023 stattfinden, also ab Mitte September 2023. In die Badesaison 2024 will man mit neuer Technik starten. zag

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.