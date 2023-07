Kurz vor nächster Aiwanger-Bund-Wutrede: Partei-Co heizt Bierzelt-Besucher mit Freibier ein

Von: Andreas Daschner, Thomas Steinhardt

Hubert Aiwanger sprach vor einem vollen Zelt in Maisach. © Fotos: Weber

Dass Spitzenpolitiker in Festzelten sprechen ist Usus. Der Auftritt von Hubert Aiwanger in Maisach geriet allerdings zu einem besonderen Ereignis. Aus mehreren Gründen.

Maisach – Das Publikum hatte offenbar Lust auf markige Sprüche und rannte dem Wirtschaftsminister die Bude ein. FW-Landtagsabgeordneter Hans Friedl aus Alling sorgte dann noch für eine süffige Überraschung.

Zum zweiten Mal innerhalb von knapp zwei Wochen war das Maisacher Festzelt Bühne für die höchste Landespolitik. Nach Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sang am Montagabend sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (FW) ein Loblied auf Bayern – und verteilte Schelte an die Ampelregierung.

Kurz vor nächster Aiwanger-Bund-Wutrede: Partei-Co heizt Bierzelt-Besucher mit Freibier ein

Vorher hatte aber Hans Friedl noch eine Überraschung fürs Publikum. Bevor er seinem Parteichef die Bühne überließ, verkündete der Landtagsabgeordnete aus dem Stimmkreis Fürstenfeldbruck, dass er jedem eine Maß Bier (oder anderes Getränk) spendiere. Das Wort „Überraschung“ war das Signal, dass die Gutscheine verteilt wurden. „Oa Mass für jeden geht heut auf meine Kosten“, kündigte Friedl an.

Aiwanger-Auftritt in Maisach: Bier statt Prospekte

Nur sehr wenige, unter anderem der Wirt, seien in die Aktion eingeweiht gewesen. „Wenn ich das vorher öffentlich gesagt hätte, hätte es geheißen, die Leute sind nur wegen des Freibiers gekommen.“ Das sagte Hans Friedl am Dienstag auf Tagblatt-Anfrage. Eine gut fünfstellige Summe aus seinem privaten Wahlkampf-Budget ließ er sich die Sache kosten. Dafür spart er an Prospekten. Wiederholen will Friedl die Sache nicht. „Die Freien Wähler sind keine Freibier-Partei.“ (siehe Wortlaut-Interview unten im Beitrag)

Freibier vor Aiwanger-Rede: Voll wie auf der Wiesn

Die Leute mit Freibier zu locken, war beim Besuch des FW-Chefs in Maisach auch nicht nötig, der in der jüngeren Vergangenheit mit umstrittenen Aussagen über den Zustand der Demokratie in die Schlagzeilen geraten war. Trotz strömenden Regens drängten viel mehr Politik-Interessierte ins Zelt, als Organisator Gottfried Obermair von den Maisacher FW erwartet hatte. Das sei jetzt seine dritte Veranstaltung mit Aiwanger, sagte er. „Beim ersten Mal hatten wir das Zelt drei Viertel voll, beim zweiten Mal ziemlich voll.“ Aber sowas wie an diesem Abend habe er noch nie erlebt.

Die Überraschung: Ein Getränkegutschein für jeden im Publikum. © Weber

Zu Hunderten standen Politik-Interessierte am Eingang und wollten einen Platz ergattern. Die FW nennen sich selbst oft das Korrektiv gegen Berlin. Diesmal musste Obermair korrigierend in den Saalplan eingreifen: Alle Tische wurden freigegeben, Reservierungen aufgehoben, fünf Personen pro Bierbank platziert. „Jetzt wird’s wie auf der Wiesn“, so Obermair. Weil noch schnell weitere Sitzbänke organisiert und am Rand aufgestellt wurden, waren am Ende deutlich mehr als 1200 Menschen im Zelt.

Wie Franz-Josef Strauß

Festredner Aiwanger aus Niederbayer erinnerte an diesem Abend wohl so manchen an einen bekannten oberbayerischen Politiker. „Wie der Franz Josef Strauß“, sagte einer der Zuhörer angesichts des lautstarken Auftritts des Vize-Ministerpräsidenten. Beinahe stakkatoartig feuerte der seine Breitseiten gegen die Bundespolitik ab – immer mit dem Hinweis, dass es Bayern besser machen müsse.

Die umstrittene Erbschaftssteuer als großes Wahlkampfthema der FW nahm dabei freilich einen prominenten Platz ein. Aiwanger folgte hier Friedl, der zuvor die vollständige Abschaffung der Steuer gefordert hatte. „Man kann nicht mehr dabei zusehen, wie Hausbesitzer ihre mehrfach versteuerten Mietshäuser an ausländische Investoren verkaufen müssen“, sagt Aiwanger.

Frontal gegen Grün

Das Heizungsgesetz thematisierte Aiwanger („Wenn Habeck einmal mit einem Heizungsbauer geredet hätte, wäre das so nicht passiert“) ebenso wie das Bürgergeld. Es könne nicht sein, dass ein Bürgergeldempfänger genauso viel verdient, wie ein Mindestlohnempfänger. „Eigentum und Leistung müssen sich wieder lohnen“, forderte Aiwanger.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) riet Aiwanger angesichts dessen Einsatzes für die Legalisierung von Cannabis: „Herr Lauterbach, Finger weg von den Drogen! Kümmere dich um das, wofür du gewählt worden bist.“ Zur Wirtschaft hatte Aiwanger natürlich ebenfalls was zu sagen, und auch zur Energiewende und inneren Sicherheit.

Hans Friedl in Maisach. © Weber

Den lautesten Zuspruch erhielt er aber für seinen Frontalangriff auf die Grünen im Bund. Er kritisierte das Gendern, die Haltung der Grünen zum Fleischkonsum, generell die Verbotspolitik. „Ich habe die Hoffnung, dass die Leute mitdenken und die Grünen das nächste Mal aus der Bundesregierung wählen.“ Und: „Ich will keine Grünen in Bayern.“ Donnernder Applaus, stehende Ovationen – und zum Abschluss Aiwangers Bitte: „Schickt mir den Friedl Hans wieder in den Landtag, den brauche ich.“

Interview mit Hans Friedl

Herr Friedl, Sie haben bei Hubert Aiwangers Auftritt in Maisach jedem Besucher eine Freimass beziehungsweise ein anderes Getränk ausgegeben. War das spontan oder geplant?

Friedl: Niemand wusste davon, außer meiner Frau und dem Festwirt. Dem habe ich am Freitag von der Idee berichtet, damit dann auch alles klappt. Und meine Frau muss ja einverstanden sein, wenn Geld ausgegeben wird. Wenn ich das vorher öffentlich gesagt hätte, hätte es geheißen: Die Leute sind nur wegen des Freibiers gekommen. Auch die Ordner wussten vorher nichts. Erst nach einem Stichwort – es lautete „Überraschung“ - haben sie die Gutscheine verteilt.

Bezahlen Sie das aus eigener Tasche oder aus dem Wahlkampf-Budget der FW? Darf man fragen, wie hoch die Rechnung war?

Friedl: Das Geld kommt aus meiner privaten Kasse. Die Summe liegt gut im fünfstelligen Bereich. Ich habe mir für den Wahlkampf ein gewisses Budget gemacht und streiche nun eben etwas anderes. So hatten die Leute direkt etwas. Ich mache schon noch Wahlwerbung - aber auf Prospekte verzichte ich.

Darf man bei weiteren Auftritten im Wahlkampf in Zukunft wieder mit Freie-Wähler-Freibier rechnen?

Friedl: Nein, das war eine einmalige Angelegenheit. Die Freien Wähler sind keine Freibier-Partei. (st)

Kommentar: Zwischen Populismus und gelungenem Polit-Gag Eine Freimass fürs potentielle Wahlvolk: Das hat es in Brucker Landen zumindest in den vergangenen 20 Jahren nicht gegeben, egal von welcher Partei. Im Gegenteil, man hat schon große politische Veranstaltungen erlebt, wo man vergeblich aufs (zu bezahlende) Bier wartete – und das war vor der Zeit des großen Personalmangels. Freibier fürs Wahlvolk: Das klingt schon arg nach Populismus, wobei dieser Begriff zurzeit ein wenig überstrapaziert wird.

Man könnte auch einfach sagen, dass Hans Friedl in Maisach ein Polit-Gag gelungen ist, der letztlich funktioniert hat und der ja nicht beliebig wiederholbar ist. Insgesamt – Freibier braucht’s dazu gar nicht – muss man feststellen: Dem Aiwanger und seinen Freien Wählern rennen die Leute zurzeit die Bude ein. Das liegt sicher auch an Aiwangers Anti-Berlin-Wüterei und daran, dass er es schafft, sich als eine Art Volkstribun zu inszenieren.

Dabei darf man nicht vergessen, dass er in seiner wilden Rhetorik mehrfach Grenzen überschritten hat, die im Interesse eines demokratischen Volkes nicht hätten überschritten werden dürfen, auch wenn das manchen in einer unüberlegten Situation des Ärgers vielleicht gefallen mag. In diesem Sinne: Schwoam mas owi! (st)

