Diagnostik und Therapie: Die wichtigsten Fakten zum Biodrom

Von: Lisa Fischer

Die Karte zeigt das Gelände mit dem Biodrom. © mm

Viele halten es für eine wichtige Zukunftstechnologie und eine unglaubliche wirtschaftliche Chance für den Standort Fürstenfeldbruck: das Biodrom.

Fürstenfeldbruck/Maisach – Das Tagblatt hat die wichtigsten Fakten zusammengetragen zu dem Vorhaben, das auf ehemaligem Militärgelände auf dem Fliegerhorst entstehen soll.

„Es ist bis jetzt nur eine Idee, aber schon eine ziemlich ausgereifte“, sagte der Brucker Oberbürgermeister Christian Götz bei einer Infoveranstaltung des Landratsamts im Stadtsaal des Veranstaltungsforums. Zu Gast im gut besetzten Stadtsaal war ein Expertenteam aus Nuklearmedizin und Strahlenschutz.

Was ist ein Biodrom?

Das Biodrom bezeichnet den gesamten Technologiecampus mit Forschung und Entwicklung im Bereich der Nuklearmedizin. In dem Nukleusbunker, dem Zyklotron, sollen Rohstoffe hergestellt werden, die dann zum Beispiel im Klinikum Großhadern in der Diagnostik und in der Therapie eingesetzt werden. Die werden dort dringend gebraucht, vor allem bei der Behandlung von Krebspatienten, sagt Professor Peter Bartenstein (Direktor Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin am Campus Großhadern).

Ein Großteil der Rohstoffe kam aus Russland. „Mindestens die Hälfte ist seit Beginn des Krieges nicht mehr da“, erklärt der Arzt. Die wichtigsten Anwendungen liegen unter anderem im Bereich des Prostatakrebs, Brustkrebs, bei Metastasen und Durchblutungsstörungen, erklärt Bartenstein. So könne man in der Diagnostik durch den Einsatz der Strahlen erkennen, wie viel Prozent der Gefäße im Herz noch durchblutet sind.

Wo soll das Biodrom gebaut werden?

Das Biodrom soll auf dem Fliegerhorst, halb auf Maisacher, halb auf Brucker Flur, entstehen, erklärt Karl-Heinz Jansen von European Radiopharmacy Technologies (ERT). ERT ist ein Zusammenschluss von Vertretern aus Wissenschaft und Industrie. „Wir verfolgen seit eineinhalb Jahren die Idee eines Biotechnologie-Zentrums auf dem Flugvorfeld“, so Jansen.

Wie viele Arbeitsplätze entstehen dort?

Am Campus selbst sollen 500 Arbeitsplätze entstehen. In der Umgebung könnten sich Start-Up-Firmen ansiedeln – weitere Arbeitsplätze.

Wann kann der Betrieb frühestens starten?

„Wenn man morgen direkt anfangen würde und alles ohne Komplikationen abläuft, dann in vier Jahren“, sagt Jansen. Im Normalfall würde man jedoch mit sechs Jahren rechnen. „Auch damit wären wir zufrieden.“

Was ist ein Zyklotron und was wird produziert?

Das Zyklotron ist eine Art Teilchenbeschleuniger. Dort kann das radioaktive Isotop „Technetium 99m“ hergestellt werden, erklärt Bartenstein. „Allein in Deutschland werden damit jährlich drei Millionen Untersuchungen durchgeführt.“

Entsteht radioaktiver Müll bei der Produktion?

„Der Abfall ist gering, aber nicht vernachlässigbar“, sagt Professor Bernd Neumaier (Direktor des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin in Jülich). Die Radionuklide seien kurzlebig im Vergleich zu den in Kernreaktoren entstehenden langlebigen Nukliden.

Ist ein Endlager beim Zyklotron notwendig?

„Nein“, sagt Neumaier. Die Neutronen, die im Zyklotron entstehen, würden sich zwar in den dicken Betonwänden ansammeln. „Aber sie gelangen nicht nach außen“, erklärt Neumaier, der am Forschungszentrum in Jülich (Nordrhein-Westfalen) kürzlich ein Zyklotron in Betrieb genommen hat. Andere Nebenprodukte, die entstehen können, müssten isoliert werden, bis sie komplett zerfallen sind.

Kann Strahlung aus dem Biodrom austreten?

Nein, sagt Wiebke Tenner vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (Referat Strahlenschutz Südbayern, Medizin und Forschung). „Die Strahlenbelastung, die dort ausgeht, ist im Bunker“, sagt die Strahlenschutz-Expertin. Anwohner bekämen keine Strahlung ab. Bevor der Bau des Zyklotrons überhaupt genehmigt wird, überprüft das Landesamt für Umwelt das Vorhaben. Und die Prüfung sei streng. „Wenn ich plane, dann berechne ich so, dass eine Person 24 Stunden das ganze Jahr am Zaun steht und diese Luft einatmet“, sagt Tenner. Und dabei dürfe in der Luft die Marke von einem Millisievert (der Messwert von Strahlung) nicht überschritten werden. „Wenn die Werte so gering sind und auch der schlimmste Fall einberechnet ist, erst dann wird es genehmigt“, erklärt Tenner. „Davor rollt kein Bagger.“

Welche Feuerwehr hilft, wenn es im Zyklotron brennt?

Aktuell würde das Biodrom in das Einsatzgebiet der Gernlindner Feuerwehr fallen. Wiebke Tenner erklärte, dass es am Ende von der Menge der genehmigten Radioaktivität im Brucker Zyklotron abhängt, ob eine Betriebsfeuerwehr eingerichtet wird, oder ob die Feuerwehren vor Ort zuständig sind. Sowieso würde im Brandfall vom Strahlenschutzbeauftragten vor Ort streng beachtet werden, dass die Feuerwehr nicht in Kontakt mit der Strahlung kommt, sagt Tenner. Und: „Im Brandfall wird der entsprechende Bereich abgekoppelt“, ergänzt Jansen. Dieser würde dann mit Stickstoff geflutet werden und das Feuer zügig erstickt.

