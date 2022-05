Bedrohte Art brütet auf altem Militärgelände: Vogelkundliche Sensation am Fliegerhorst

Von: Tobias Gehre

Wegen der intensiven Landwirtschaft ist der Große Brachvogel inzwischen sehr selten. © Archiv

Für Vogelfreunde ist es eine Sensation: Auf dem Areal des Fliegerhorsts in Fürstenfeldbruck brütet der Große Brachvogel. Das ehemalige Flugfeld ist eines von nur zwei Gebieten in Bayern, wo sich die selten gewordenen Vögel wieder ansiedeln.

Maisach – Die großen „Vögel“ aus Metall haben den Fliegerhorst längst verlassen. Weite Teile des ehemaligen Militärflughafens liegen seit vielen Jahren brach. Die Natur, die sich dort entwickeln konnte, und die Ruhe auf dem noch immer abgesperrten Areal haben jetzt neue Vögel angezogen. Und so, wie es aussieht, sind sie gekommen, um zu bleiben.

Für Simon Weigl vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) ist die Ankunft des Großen Brachvogels am Fliegerhorst schier unglaublich. Mehr als 20 Jahre lang waren die Tiere mit den charakteristischen langen Beinen und dem gebogenen Schnabel aus dem Landkreis verschwunden. Jetzt sind sie wieder da. Und die eigentliche Sensation für Simon Weigl ist die Tatsache, dass sie am Fliegerhorst offenbar gerade für Nachwuchs sorgen. „Wir haben bereits Balzverhalten beobachten können“, sagt der Biologe. Geht alles gut, könnten sich in etwa drei Wochen die ersten Küken durch ihre Eierschale kämpfen.

Zusammenhängende Gebiete

Noch bis weit ins 20. Jahrhundert war der Brachvogel recht verbreitet. Als sogenannter Wiesenbrüter braucht er große, zusammenhängende, feuchte Grünlandgebiete mit offenem Charakter und nicht allzu dichter Vegetation. Doch diese Landschaften sind in Deutschland, Bayern und auch im Landkreis rar geworden, sagt Simon Weigl. Grund sei die intensive Landwirtschaft. „Rund 98 Prozent der Flächen sind mittlerweile verschwunden.“ Um so wertvoller seien die etwa 200 Hektar auf dem Areal des Fliegerhorsts. „Das ist ein Regenwald in klein“, sagt der Biologe über die Artenvielfalt auf dem ehemaligen Flughafen.

Dass der Brachvogel bedroht ist, weiß Weigl aus erster Hand. Mit dem LBV hat er an einem Projekt teilgenommen, in dem die Vorkommen genau kartiert werden. In ganz Bayern gebe es nur noch 500 Exemplare. Möglichst viele werden mit Sendern ausgestattet, um ihr Verhalten zu beobachten und um Schutzmaßnahmen besser planen zu können.

Angesichts der Seltenheit des Brachvogels muss der Landkreis als wahrer Hotspot gelten. Der Fliegerhorst ist das zweite Gebiet, in dem die Tiere wieder für Nachwuchs sorgen. Als Erstes wurde das im Ampermoos zwischen Grafrath und dem Ammersee beobachtet.

Am Fliegerhorst hat Weigl bisher zehn Tiere gezählt. „Wenn das fünf Paare wären, wäre es fantastisch“, sagt der 35-Jährige voller Euphorie. Er hofft auf möglichst viel Nachwuchs bei den Brachvögeln.

Geeignete Lebensräume

Um die seltenen Tiere besser zu schützen, müsse man vor allem dafür sorgen, dass sie geeignete Lebensräume finden. Weigl fordert etwa eine konsequentere Wiedervernässung von Flächen. Zudem sollten möglichst viele Äcker zu Grünland werden. Diese Maßnahmen kämen nicht nur dem Brachvogel zu Gute, sagt der Vogelschützer. „Auch andere Arten würden davon profitieren.“ Pflanzen wie der Wiesenknopf oder Vögel wie der Wiesenpieper könnten so neue Lebensräume erschließen.

Wann und ob Maßnahmen zum Schutz der Brachvögel am Fliegerhorst umgesetzt werden, kann Simon Weigl nicht sagen. Für dieses Jahr sei noch nichts geplant. Lohnen würde es sich allemal, ist der Vogelschützer überzeugt.

