Gebühren der Mittagsbetreuung steigen um zehn Prozent

Die Gebühren für die Mittagsbetreuung (MTB) und für die Ferienbetreuung werden ab September um zehn Prozent erhöht. Das hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Die neuen Preise bleiben zwei Jahre fix.

Maisach – Gemeindeverwaltung und Gemeinderat hatten mich sich gerungen und diverse Preismodelle durchgerechnet: Alle waren sich bewusst, dass Familien derzeit in vielen Bereichen durch Preissteigerungen belastet sind. Doch da man die Gebühren der MTB seit September 2020 nicht erhöht hatte, gleichzeitig aber für die Gemeinde Personal-, Betriebs- und Gebäudekosten stark steigen, führe kein Weg vorbei an einer Anhebung.

Derzeit besuchen insgesamt rund 160 Kinder die Mittagsbetreuung in Maisach und in Gernlinden. Es waren aber in Vor-Pandemie-Zeiten auch schon 200. Träger ist die Ökumenische Nachbarschaftshilfe (NBH).

Nur fünf Prozent?

Im Raum stand, die Gebühren erst einmal um nur fünf Prozent zu erhöhen und 2023 erneut zu entscheiden. Dieses Modell hatte Bürgermeister Hans Seidl (CSU) präferiert. Hartmut Hombach (Grüne) setzte dagegen, dass Familien Planungssicherheit bräuchten und es wenig Sinn mache, schon nächstes Jahr erneut zu kalkulieren und zu erhöhen. Auf Antrag von Hermine Reitmayr (FW) wurde dann die zehnprozentige Anhebung beschlossen, festgesetzt auf zwei Jahre. Auch Gabriele Rappenglitz (CSU) hatte sich für diese Lösung ausgesprochen: „Personal muss gefunden und anständig bezahlt werden. Kinder sollen nicht billig, sondern gut aufgehoben sein“, sagte die zuständige Referentin.

Bisher kostet die MTB an drei Tagen bis 14 Uhr rund 42 Euro, künftig sind es 46,50 Euro. Gestaffelt bis 15.30 Uhr und bis 16 Uhr steigen die Gebühren von rund 53 auf 58,50 Euro und von rund 57 auf 62,50 Euro. Für eine Betreuung an fünf Tagen nach dem Unterricht stellen sich die Kosten wie folgt dar: bis 14 Uhr sind es 72 Euro (bisher rund 65 Euro), bis 15.30 Uhr sind es 89 Euro (bisher 80 Euro) bis 16 Uhr 94,50 Euro (rund 86 Euro).

Die oben genannten Gebühren gelten für Mitglieder der NBH. Nichtmitglieder zahlen im Schnitt schon immer zehn bis zwölf Prozent mehr. Die Erhöhung erfolgt entsprechend. So kosten fünf Tage bis 16 Uhr 105,50 Euro. Es gibt weiterhin Ermäßigungen für Geschwisterkinder: für das zweite Kind 20 Prozent, für das dritte und weitere Kinder 30 Prozent.

Bei einer Betreuung pro Ferientag zahlen NBH-Mitglieder bisher rund zwölf Euro (bis 14 Uhr), 16 Euro (bis 15.30 Uhr) und 17 Euro (bis 16 Uhr). Ab Herbst sind es 13,50, 17,50 und 19 Euro. Bei Nichtmitgliedern steigen die Preise auf 16, 21,50 und 23 Euro.

