Freibad über die Zeit retten - Sanierung wohl erst ab Herbst 2026

Es fehlt Geld

Von Helga Zagermann schließen

Becken und Technik im Maisacher Freibad sind stark sanierungsbedürftig. Doch man versucht nun trotzdem, den Betrieb aufrecht zu erhalten – bis die Gemeinde wieder Geld hat und/oder Zuschüsse beantragt werden können.

Maisach – Das Edelstahlbecken im Freibad ist Baujahr 1985. Damals war es der neueste Stand der Technik, doch in den vergangenen Jahren musste immer mehr geflickt und improvisiert werden. Ein neues Becken muss her, das ist dem Gemeinderat seit Jahren klar. Man war auch schon in die Detailplanungen eingestiegen. Doch kam immer etwas dazwischen: die Lärm-Klage einer Anwohnerin, die Pandemie, Diskussionen über eine Umlagerung des Freibades auf die Traberfläche. Und zuletzt war auch noch das Geld knapp.

Das Becken ist also immer noch das alte. Rathaus-Mitarbeiter Steffen Sander warnte allerdings in der jüngsten Gemeinderatssitzung: „Nach 50 Jahren ist ein Edelstahlbecken spätestens durch.“

Zumindest diese Saison und sogar noch 2024, 2025 und 2026 sollte es noch durchhalten. Denn die angedachte Sanierung der Badewassertechnik will man erst nach Sommerende 2026 angehen, gemeinsam mit einem neuen Becken, das dann 2027 in Betrieb gehen soll.

Sander stellte im Gemeinderat die Ergebnisse einer Untersuchung zur Sanierung der Badewassertechnik vor. Fazit ist, dass die knapp 40 Jahre alten Umwälzpumpen durch Hocheffizienzpumpen ersetzt werden sollten. Zudem müsste man das alte Filtersystem tauschen, die gesamte Steuerungsanlage erneuern und die unterirdisch verlegten Zuleitungen austauschen.

Warten auf staatliche Zuschüsse

Knackpunkt sind die Pumpen. Sie haben eine sehr hohe Umwälzleistung und wären geeignet bis zu einer Belastung von 2820 Badegästen pro Tag. Die maximale Besucherzahl pro Tag in den vergangenen fünf Jahren lag bei 1500 bis 1700. Man könnte also eine neue Pumpe mit deutlich reduzierter Leistung anschaffen – das würde künftig Strom sparen.

Mehr tägliche Badegäste als die genannten maximal 1700 sind ohnehin nicht erlaubt – sonst gibt es Probleme wegen Lärms. Früher angedachte zusätzliche Attraktionen im Becken wie eine Sprudeldusche verbieten sich deshalb. Soll heißen: Eine Pumpe mit geringerer Leistung reicht in jedem Fall. Doch eine neue Pumpe kann nicht ans alte Becken gebaut werden, so Sander. Daher laute die Empfehlung des Ingenieurbüros, Becken und Pumpe zusammen zu erneuern.

Für eine neue Badewassertechnik müssen – Stand jetzt – rund 530 000 Euro investiert werden. Ein neues Becken wurde zuletzt auf rund zwei Millionen Euro geschätzt.

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) sagte im Gemeinderat, man habe „die Schäden am Becken im Griff“. Man versuche , die alte Badewassertechnik mit Reparaturen über die Zeit zu bringen. Notfalls bis September 2026. Zugleich werde man aber im Rathaus verstärkt darauf achten, ob der Freistaat ein neues Förderprogramm für Bäder auflegt – und dann schnell auf Zuschüsse zugreifen. Der Gemeinderat votierte einstimmig für dieses Vorgehen.