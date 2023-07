Leck in Wasserleitung: Streit um Schaden

Von: Helga Zagermann

Der Schaden an Maisachs Hauptwasserleitung ist noch immer nicht repariert. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Der Schaden an Maisachs Hauptwasserleitung ist noch immer nicht repariert. Nun investiert die Gemeinde 30.000 Euro in eine Druckprüfung. Hoffnung ist, dadurch mehr Schadensersatz vom Verursacher des Lecks zu erhalten.

Maisach – Bei der Erweiterung des Solarparks im Zwickel zwischen der Kreisstraße FFB1, den Bahngleisen und der Straße nach Germerswang/Frauenberg hatten Arbeiter einer Firma wie im November berichtet Schaden angerichtet. Sie hatten ohne Kenntnis des Untergrunds einen Befestigungspfosten für ein Solarpanel in den Boden gerammt – und die Hauptwasserleitung getroffen. Seitdem ist die Leitung vom Netz genommen. Das Trinkwasser wird über einen anderen Ast zu den Verbrauchern geführt. Für die Umleitung über die längere Alternativtrasse braucht man aber viel mehr Strom.

Problem: Die Leitung ist rund 60 Jahre alt. Kurz nachdem der Wassermeister das Leck abgeriegelt hatte, platzte das alte Rohr durch den hohen Druck 300 Meter weiter erneut. Im Rathaus geht man deshalb davon aus, dass eine Reparatur nur an der Stelle des Lecks nicht ausreicht. Die Gemeindeverwaltung erwartet, dass es in der Folge immer wieder zu Rohrbrüchen kommen wird. Daher will man den ganzen Abschnitt bis zum Hochbrunnen bei Frauenberg erneuern. Das wären rund drei Kilometer.

Der Schadensverursacher will nur das Leck schließen lassen. Das kostet rund 50.000 Euro. Die umfassenden Arbeiten, die dagegen das Rathaus für notwendig erachtet, belaufen sich nach Informationen unserer Zeitung auf mindestens das Zehnfache, also rund 500.000 Euro. Bauamtsleiterin Petra Endres berichtet auf Tagblatt-Nachfrage: „Unser Gutachter sagt, dass die Leitung im jetzigen Zustand nach dem Leck wohl dauerhaft nicht mehr nutzbar ist.“

Versicherungen und Juristen im Austausch

Daher sind derzeit Versicherungen und Juristen im Austausch. Inzwischen hat man sich darauf geeinigt, dass ein Druckgutachten gemacht wird, um herauszufinden, wie stabil die alte Hauptwasserleitung nach dem Schaden ist. Die Kommune will damit also einen Nachweis erbringen, wie groß der Schaden ist.

Drucktest kostet rund 30 000 Euro

Bei dem Test wird Wasser mit hohem Druck durch das Rohr geleitet – und dann geprüft, ob Lecks entstehen. Ist das der Fall, hätte die Gemeinde recht damit, dass die Leitung weitergehend beschädigt ist, und bekäme dann – so die Hoffnung im Rathaus – mehr Schadensersatz vom Verursacher, weil ein größeres Stück erneuert werden muss. Hält die Leitung bei der Prüfung, muss sich die Gemeinde wohl mit den 50.000 Euro zufriedengeben, die für die Reparatur an der ursprünglichen Schadensstelle geschätzt sind. Dann hätte man die 30.000 Euro für die Druckprüfung zwar umsonst investiert, hätte aber die Gewissheit, dass die Leitung nach der Reparatur wieder längerfristig hält.

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) sagte im Gemeinderat, man sei ständig im Austausch mit dem Rechtsanwalt der Gemeinde. Er werde beim Drucktest mit dabei sein.