Kitas und Vereine: Forderung nach gemeinsamen Räumen statt Hallen-Leerstand

Von: Helga Zagermann

Ein Bewegungsraum in einem Kindergarten (Beispielfoto). © Johannes Dziemballa

Vereinsturnhallen, die bis 15 Uhr großteils leerstehen, und Kita-Bewegungsräume, die nur spärlich bis nachmittags genutzt werden: Das muss sich ändern, findet die Geschäftsführerin der Turn- und Sportgemeinschaft Maisach. Sie kämpft für eine Raumkooperation von Vereinen und Kitas/Schulen.

Maisach – Petra Stadler ist Schatzmeisterin und Geschäftsführerin der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Maisach. Seit fünf Jahren setzt sie sich für das Thema Raumkooperation ein. Es sei eine Verschwendung von Geld und Grund, wenn man Kita-Bewegungsräume nur spärlich bis nachmittags nutze, während in dieser Zeit Sportvereinsräume leer stehen, weil deren Angebote meist erst nachmittags beginnen. Dann aber und vor allem abends seien alle Hallen voll und die Vereine bräuchten mehr Platz – aber die Gymnastikräume der Kitas dürften nicht genutzt werden.

Hindernis ist die Förderrichtlinie des Freistaates: Wenn es Zuschüsse für einen Kita-Bewegungsraum gibt, dann ist dieser ausschließlich für die Betreuungseinrichtung gedacht – andere Nutzer ausgeschlossen. Umgekehrt ist es anders: Wenn ein Verein eine Halle baut – übrigens natürlich auch mit staatlichen Zuschüssen –, dann darf ein Kindergarten diese Halle durchaus mitnutzen.

Und so geschieht es seit mehr als einem Jahr bei der TSG. Der benachbarte Kindergarten Schatzgräber, der schnell am Strasserwinkel geschaffen wurde, weil viele Plätze fehlten, darf die Innen- und Außenflächen der TSG nutzen – kostenlos. Stadler machte dem Kita-Träger das Angebot, weil es im provisorischen Kindergarten zu Beginn kaum Bewegungsmöglichkeiten gab. Probleme durch die gemeinsame Nutzung gab es nie, berichtet sie.

Auslastung von morgens bis abends

Wichtig wäre, dass man das Land Bayern davon überzeugt, dass die Zusammenlegung der Förderung der Bereiche Kindergarten und Sportverein sinnvoll ist. Petra Stadler, TSG Maisach © Ludwig Tradler

Die TSG-Geschäftsführerin sieht die Lösung darin, dass man künftig in Kooperation mit örtlichen Vereinen an Kitas 120 bis 200 Quadratmeter große Bewegungsräume anbaut, die von Kita und Vereinen genutzt werden könnte. Ziel ist eine Auslastung möglichst von morgens bis abends. Denn für viele Sportangebote von Vereinen brauche man keine große Turnhalle, für einen Gymnastikkurs reiche ein Kita-Raum. Dann sei abends mehr Platz in den Turnhallen zum Beispiel für Ballsport. Man müsse vermeiden, für Kitas und Vereine mit Steuergeldern bezuschusste Räume zu bauen, die dann nicht durchgehend genutzt werden. Die staatliche Förderung für die Bereiche Kindergarten und Sportverein müsse zusammengelegt werden, fordert Stadler. Dann könne man gemeinsam Räume schaffen, die allen dienen.

Zuschüsse für Kitas und Vereine kombinieren

Derzeit gibt es Zuschüsse für einen maximal 66 Quadratmeter großen Kita-Bewegungsraum. Wenn man für die Kooperationsnutzung mit Vereinen größer baut, könnten dafür die bisherigen Sportzuschüsse herangezogen werden.

Klar ist, es braucht dann separate Umkleiden, Toiletten und Eingänge. Doch diese organisatorischen Details ließen sich regeln, sagt Stadler. „Wenn man die Kooperation will, wäre sie möglich.“

Die TSG-Geschäftsführerin ist enttäuscht, dass der Gemeinderat eine von der TSG vorgeschlagene Raum-Kooperation beim angedachten Kindergarten an der Frauenstraße abgelehnt hat (wir berichteten). Im Gemeinderat hieß es, an diesem Standort sei kein Platz für einen 200-Quadratmeter-Raum. Aber ihr Verein werde nicht aufgeben, so Stadler – und bei jeder neu angedachten Kita der Gemeinde wieder eine Kooperation anbieten.

Auch beim Bayerischen Landessportverband, bei Landtagsabgeordneten und beim Landrat wirbt Stadler für eine Änderung der Förderrichtlinien. Vorerst sollten zumindest auf kommunaler Ebene Kompromisse machbar sein, hofft sie.

