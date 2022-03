Genug Kita-Plätze vorhanden – dennoch Ausbau im Blick

Von: Helga Zagermann

Teilen

Eine Kindertagesstätte © Beispielfoto: dpa

Die neue Container-Kita am Strasserwinkel in Maisach hat Druck herausgenommen aus den Bemühungen der Gemeinde, die Nachfrage an Kindergarten- und Krippenplätzen zu erfüllen.

Maisach – Der Betrieb läuft bereits bei den „Schatzgräbern“. Träger ist der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes. Nun hat der Gemeinderat noch die Erstellung der Außenanlagen auf den Weg gebracht.

Einstimmig wurde beschlossen, die Arbeiten an eine Firma aus Neuried (Landkreis München) zu vergeben. Kostenpunkt: fast 130 000 Euro brutto.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Derweil gehen in Rathaus und Gemeinderat wie berichtet die Planungen für neue Kitas weiter. Beim Kinderhaus an der Brucker Straße will man zusätzliche Verzögerungen vermeiden. Die Grundstücksverhandlungen mit den privaten Eigentümern hatten sich zu Beginn des Verfahrens hingezogen, sodass nun erst der Bauantrag im Landratsamt liegt. Die Einrichtung könnte aber mit Glück noch Ende 2023 in Betrieb gehen.

Die Ausschreibung

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) berichtet auf Tagblatt-Nachfrage, dass es wegen der notwendigen EU-weiten Ausschreibung immer länger dauere, eine Kita zu bauen. Daran werde man sich anpassen. Er hat vor, für die möglichen neuen Kitas im Hauptort Maisach und in Malching schon alles soweit wie möglich vorzubereiten, damit es dann im Bedarfsfall schnell geht.

In Maisach hat die Gemeinde ein Grundstück im Gewerbegebiet an der Frauenstraße gekauft, neben der Firma Wellpappe. Dort wäre eine Kita für je zwei Krippen-, Kindergarten- und Hortgruppen möglich. In einer Planungsstudie mit Lärmbewertung wurde bereits geklärt, dass die Einrichtung trotz der nahen Bahngleise an dieser Stelle machbar wäre. Bürgermeister Seidl hält die Lage sogar für gut, weil es die erste Kita im Süden des Hauptorts wäre und weil einige Eltern, nachdem sie ihre Sprösslinge dort abgegeben haben, gleich mit der S-Bahn weiter in die Arbeit fahren könnten. Zudem sieht der Rathauschef die Chance, von dem Grundstück aus einen direkten Zugang zum Bahnsteig zu schaffen. Das Areal war zuletzt von Gestrüpp befreit worden, ein erster vorbereitender Schritt.

Im Ortsteil Malching hat die Gemeinde ebenfalls ein Grundstück für eine künftige Kita gekauft. Auch hier will man beizeiten alles vorbereiten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.