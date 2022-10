Geothermie auf Fursty-Flächen möglich?

Von: Helga Zagermann

Teilen

Herzstück beispielsweise der Erdinger Geothermie: Unter dieser Glaspyramide befindet sich das mehr als 2000 Meter tiefe Bohrloch, aus dem über 60 Grad heißes Wasser an die Oberfläche kommt. © ZV Geowärme

Die Suche nach alternativen Energiequellen läuft auch in Maisach auf Hochtouren.

Maisach/Fürstenfeldbruck/Emmering – Im Gemeinderat wurde nun berichtet, dass es Gespräche mit Fürstenfeldbruck und Emmering über die mögliche gemeinsame Nutzung von Tiefengeothermie gibt. Im Visier ist das Gebiet des Fliegerhorsts.

Auch Olching dabei?

Auch die Stadt Olching als vierter Fursty-Anrainer könnte von einem gemeinsamen Projekt profitieren. Maisachs Bürgermeister Hans Seidl (CSU) berichtete dem Gemeinderat aber vorerst nur von Gesprächen mit seinen Kollegen Erich Raff (Bruck) und Stefan Floerecke (CSU). Die wollten mit ihrem Stadt- beziehungsweise Gemeinderat klären, inwieweit man kooperieren könne.



In Maisach stellt man sich vor, dass die Kommunen für seismische Untersuchungen zusammenlegen. Erst nach solchen Voruntersuchungen würde man eine Probebohrung angehen, denn solche Probebohrungen sind teuer.



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Nur für Heizzwecke

Bisher geht man davon aus, dass man die Erdwärme wohl für Heizzwecke, nicht aber zur Stromerzeugung nutzen könnte. Die Wärme aus der Tiefe stammt aus einer Kalksteinschicht, dem sogenannten Malm in der Molasse des Alpenvorlandes. Die Schicht fällt von der Donau, wo sie an der Erdoberfläche ansteht, zu den Alpen hin ab. Sie ist wassergefüllt. Und wegen der zunehmenden Tiefe nimmt die Wassertemperatur Richtung Süden zu. Wegen dieser Geologie ist das Molassebecken so gut für Tiefengeothermie geeignet.



Die bayerische Staatsregierung hatte immer mal wieder einen „Masterplan Geothermie“ angekündigt. Dabei sollte es Zuschüsse an Kommunen für denen Nahwärmenetze geben. Zuletzt hatte die Landtags-SPD kritisiert, dass es nun endlich einen „Geothermie-Turbo“ brauche. Man müsse den Ausbau jetzt anpacken und die Kommunen finanziell sowie technologisch unterstützen, so Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn. zag

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.