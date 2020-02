Böllerschießen an Neujahr: Anwohnerin beklagt Lärm

Am Waldsee findet am Dreikönigstag seit ein paar Jahren ein Böllerschießen statt. Doch das gefällt nicht jedem.

Gernlinden – Den dabei entstehenden Lärm hat nun in der Aktuellen Viertelstunde der Gemeinderatssitzung eine Bürgerin kritisiert. Bürgermeister Hans Seidl (CSU) sagte ihr zu, dass er mit den Veranstaltern sprechen werde.

Die Frau sagte, sie wohne mit ihrer Familie in der Nähe des Waldsees. In den ersten Jahren habe man das Böllern noch toleriert, doch mittlerweile wolle man den Lärm nicht mehr hinnehmen. Dieses Jahr sei „über eine halbe Stunde geböllert“ worden. Dadurch fühlten sich nicht nur Menschen gestört, sondern sicher auch Tiere wie Rehe und Wildschweine im nahen Wald. Sie denke, der Waldsee sei nicht der richtige Ort für eine solche Veranstaltung. Die Bürgerin stellte das Dreikönigsböllern an sich infrage: Es gehe ihrer Ansicht nach nur um eine „Bespaßung der Teilnehmer, denn das ist keine Tradition in Gernlinden“.

Die Bürgerin betonte, dass bei der Veranstaltung auch Gruppen beziehungsweise Vereine aus anderen Gemeinden dabei seien. Dann müsse das Dreikönigsböllern ja nicht unbedingt in Gernlinden stattfinden. Bürgermeister Seidl antwortete der Frau, er werde mit den Hauptverantwortlichen sprechen. zag