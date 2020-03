Erster Plan für neues Kinderhaus vorgestellt

Das geplante Kinderhaus an der Brucker Straße in Gernlinden rückt näher. Mit den Grundbesitzern ist sich die Gemeinde Maisach bis auf ein paar Details einig. Beim Kinderhaus selbst müssen die Planer aber noch nachbessern.

Gernlinden–Das Gebäude für drei Kindergarten- und je zwei Hort- und Krippengruppen soll am nordöstlichen Ende des Areals an der Brucker Straße – zwischen den Einmündungen Antonie-Woerner- und Goethestraße – errichtet werden. Da der Boden dort in Privatbesitz ist, verhandelt die Gemeinde derzeit über einen Grundstückskauf. Die Eigentümer fordern dafür Baurecht auf dem verbleibenden Areal.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hieß es nun, dass diese Verhandlungen weit fortgeschritten seien. Die Räte widmeten sich deshalb nun einem ersten Vorentwurf des Projekts, dessen Kosten derzeit auf fast 4,6 Millionen Euro beziffert werden. Geplant ist ein länglicher Riegel in Nord-Süd-Ausrichtung am nordöstlichen Ende – abseits der Brucker Straße. Angedacht ist ein zweistöckiges Gebäude mit Krippe und Mehrzweckräumen im Erdgeschoss sowie Kindergarten und Hort im Obergeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich außerdem ein Gruppenraum, der je nach Bedarf flexibel Krippe oder Kindergarten zugeordnet werden kann.

Kindergartenreferentin Gabriele Rappenglitz (CSU) war mit dem ersten Planungsentwurf aber noch nicht zufrieden. Sie monierte fehlende Räume für Elterngespräche, einen nicht vorhandenen Hauswirtschaftsraum im Krippenbereich, zu wenig Personalräume und eine zu kleine Küche für ein so großes Haus. Außerdem ist sie nicht glücklich, dass sich die Größe der Gruppenräume an die Mindestvorgabe hält. „Abzüglich der Flächen für Möbel bleiben da pro Kind nur eineinhalb Quadratmeter“, sagte sie.

Mehr Fläche könne man ihrer Ansicht nach dadurch gewinnen, dass im ersten Stock ein Überbau geschaffen wird. „Dadurch würden auch keine Freiflächen verloren gehen, und im Krippenbereich könnten unter dem Überbau Terrassen geschaffen werden“, sagte die CSU-Rätin. Diese Vorgaben sollen die Planer nun in den Entwurf einarbeiten.

Hartmut Hombach (Grüne) konnte sich angesichts der Wohnungsnot im Münchner Speckgürtel auch Wohnungen im Dachgeschoss vorstellen. Während Waltraut Wellenstein (SPD) wegen der dann resultierenden Höhe des Bauwerks am Ortsrand dagegen war, erhielt Hombach von Gottfried Obermair (FW) Unterstützung: „Das ist ein großes Gebäude, diese Chance sollten wir nutzen – auch weil die Erzieherinnen Wohnraum benötigen.“

Wellenstein forderte ein für die Gernlindener Bebauung typisches Satteldach. Geplant ist derzeit nur eine äußerst flache Satteldachform, was nach Wellensteins Ansicht nicht zum Ortsbild passt. „Außerdem könnte man auf einem steiler gesattelten Dach auch über eine Photovoltaikanlage nachdenken“, sagte sie.

Ric Unteutsch (SPD) wollte eine Zufahrtsmöglichkeit zur angedachten Ostumgehung sichergestellt haben. „Sonst haben wir den ganzen Hol- und Bringverkehr im Ort.“ Bürgermeister Hans Seidl (CSU) erklärte, dass eine Anbindung bereits vorgesehen sei. Er forderte Akustikmaßnahmen in den Gruppenräumen, „damit die Räume leiser und verträglicher für Erzieherinnen und Kinder sind“.

Die Planer werden das berücksichtigen und Vorschläge für Wohnungen und ein Satteldach erarbeiten. Bezugsfertig soll das Kinderhaus im Herbst 2022 sein.