Glasverbot beim Faschingszug – jetzt auch für die Besucher

Von: Hans Kürzl

2021 und 2022 konnte kein Gaudiwurm rollen. Doch die Organisatoren stellten einen Wagen auf, um zu zeigen „Wir sind noch da und freuen uns auf 2023“. © Weber (Archiv)

Beim Kartell der Gernlindner Ortsvereine ist die Vorfreude groß: Nach zweijähriger Corona-Pause kann endlich wieder der Gaudiwurm durch den Ort rollen.

Gernlinden – Dabei gibt es eine entscheidende Neuerung: Es wurde ein absolutes Glasverbot verhängt – auf den Wagen und auch im Publikum.

Grund für das Verbot sind die Nachwehen des Faschingszuges im Februar 2020, der kurz vor Corona noch stattfinden konnte. Denn damals mussten jede Menge Scherben weggekehrt werden. „Wir werden das überall kontrollieren“, kündigte Hannes Haschka, Vorsitzender des Faschingsausschusses innerhalb des Vereinskartells bei der Zugbesprechung an. Und auch harte Getränke, sprich Schnaps, sollten die Mitglieder des Ortskartells und die Security-Kräfte nicht finden. Uneinsichtigen Zeitgenossen werde man ein Platzverbot erteilen. „In so einem Fall machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch“, so Haschka.

Vor dem Bürgerzentrum

Ein weiterer Grund für das Glasverbot ist, dass das Bürgerzentrum wegen Umbauarbeiten für eine Party nach dem Faschingszug nicht zur Verfügung steht. Somit können die Besucher ausschließlich auf dem Vorplatz feiern – und der ist gepflastert. Eine Beseitigung der Glasscherben wäre dort sehr aufwändig. Auch die Verletzungsgefahr ist groß.

Sicherheitsgründe

„Wir wollen den Gernlindnern, den Maisachern und allen Faschingsfreunden aus der Umgebung einen Faschingszug bieten, an dem alle ihre Freude haben sollen“, sagte Haschka. Aus Sicherheitsgründen ist die Anzahl der Wagen, die mitfahren dürfen, auf 20 beschränkt. „Dann wird’s bei uns zu eng“ erklärte Haschka. Vor drei Jahren hatten die Organisatoren 13 Wagen und zehn Fußgruppen gezählt.

Generell sei das Interesse der Wagenbauer gut, so Haschka. Lieferschwierigkeiten oder hohe Kosten seien kein großes Thema.

Die Startgelder für Wagen und Fußgruppen gibt es weiterhin. Wagen bekommen 50, Fußgruppen mit mindestens fünf Personen 25 Euro. Auch Bonbons werden weiterhin von den Wagen ins Publikum geworfen. „Wir wollten so wenig wie möglich ändern“, so Haschka. hk

Der Faschingszug

in Gernlinden findet am Sonntag, 19. Februar, statt. Ab 12 Uhr stellen sich Wagen und Gruppen in der Anzengruber-/Heinzingerstraße auf. Um 13 Uhr beginnt das bunte Treiben vor dem Bürgerzentrum, ab 14 Uhr rollt der Zug. Weitere Infos auf http://kartell-gernlinden.de.

