Brückensanierung bei Gernlinden: Kompromiss für Buslinie

Diese Woche beginnt die Sanierung der Merian- brücke in Gernlinden: Ab 16. Februar ist die Durchfahrt gesperrt. Und kurz vor knapp hat sich doch noch eine Lösung für die Buslinie 875 gefunden.

Gernlinden – Das Thema hatte zuletzt für Diskussionen im Maisacher Gemeinderat gesorgt: Während der Bauarbeiten an der Brücke – diese dauern bis Ende August – sollte die Buslinie nur noch die Haltestellen nördlich der Gleise anfahren – um Arbeitnehmer ins Gewerbegebiet zu bringen. Die Route im Süden über die Merian-, Brucker und Maisacher Straße sollte für über ein halbes Jahr ausgesetzt werden. Zwar hätte es eine Lösung mit einem weiteren Bus gegeben, doch die erschien vielen zu teuer.

Die Streichung der Südroute kam vor allem bei den Grünen nicht gut an. So sei die Verkehrswende nie zu schaffen, hieß es. Darum nahm es Barbara Helmers (Referentin für Mobilität im öffentlichen Raum, Grüne) „mit Begeisterung“ auf, dass im Rathaus doch noch ein Kompromiss gefunden worden war.

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) berichtete, dass die Südroute von 10 bis 14 Uhr im 40-Minuten-Takt angefahren werde. In diesem Zeitraum brauche man weniger Fahrten ins Gewerbegebiet. Dort werde im Drei-Schichten-Betrieb gearbeitet, aber zwischen 10 und 14 Uhr gebe es keine Wechsel. Daher sei auch auf der Nordroute von 10 bis 14 Uhr der 40-Minuten-Takt möglich. Ein Bus bedient in dieser Zeit also im Wechsel beide Strecken.

Vor 10 und nach 14 Uhr ist der Süden aber trotzdem abgehängt: Dann fährt dort die Linie 875 nicht, dafür aber im Norden, und zwar von 6 bis 10 und 14 bis 22 Uhr im 20-Minuten-Takt.

Diese Lösung, so Seidl, sei nach Gesprächen mit Verantwortlichen der Unternehmen an der Ganghofer Straße zustande gekommen. Die Gemeindeverwaltung hatte sich zuvor im Landratsamt Zahlen zum Fahrgastaufkommen geholt. Auf der Südroute wurden durchschnittlich 27 Ein- und Ausstiege pro Tag gezählt – auf der Nordroute waren es fast 500. Nachdem die Streichung der südlichen Strecke bekannt geworden war, hatten sich zwei Bürger im Rathaus beschwert.

Nun also die Notlösung. Damit soll auch erreicht werden, dass die Linie 875-Süd nicht schon kurze Zeit nach ihrem Start in Vergessenheit gerät.

Während der Bauarbeiten gibt es noch weitere Änderungen entlang der 875er-Strecke. Weil eine Wendemöglichkeit fehlt, entfallen im Osten die Haltestellen Josef-Poxleitner-Allee und Verdistraße. Die Linie endet am Bahnhof (Nordseite). Im Süden ist – ebenfalls wegen fehlender Wendemöglichkeit – am Feuerwehrhaus Schluss. Der Bus fährt nicht bis direkt vors Bürgerzentrum.