Aufatmen beim TSV: Neue Pächter für Gaststätte gefunden

Die neuen Wirtsleute Marius Dobai (l.) und Ionut Baranescu mit ihrer Managerin Timea Bastinaro. © metzler

Aufatmen beim TSV Gernlinden: Nach einem Dreivierteljahr hat der Verein seine Sportgaststätte wieder verpachten können.

Gernlinden – Ab Samstag, 1. Oktober, eröffnen Marius Dobai und Ionut Baranescu das Lokal – unter dem Namen „Transilvania Gernlinden“.

Die beiden neuen Wirte bringen bereits Erfahrung mit. Seit fünf Jahren betreiben sie die Sportgaststätte „Tansilvania“ des RW Birkenhof in Bergkirchen (Kreis Dachau). Nachdem die Gäste der Vereinsgaststätte in der Vergangenheit neben der bayerischen Küche mit griechischen Spezialitäten verwöhnt wurden, können sie sich nun auf Gerichte aus der balkanischen Küche freuen. Selbstverständlich kommen aber auch die bayerischen Spezialitäten nicht zu kurz, wie die neuen Pächter versichern.

TSV Gernlinden: In Eigenregie

Neun Monate lang hatte der TSV die Gaststätte behelfsmäßig in Eigenregie betrieben. Dazu hatte man eine Konzession beantragen müssen, berichtet TSV-Präsidentin Gabriele Plutka. Nach 15 Jahren hatte sich der griechische Vereinswirt Ilija Patajac in den Ruhestand verabschiedet. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger gestaltete sich schwierig.

Der Verein nutzte die Zeit, um die Wirtschaft gründlich zu sanieren. Die sanitären Anlagen wurden erneuert, und die Gaststätte bekam einen neuen Anstrich. Zwischendurch wurde immer wieder das Lokal geöffnet. „Um unsere vielen Ortsvereine, wie beispielsweise den Gartenbauverein oder auch einige Stammtische, nicht zu verlieren“, so dritter Vorsitzender Rudolf Bader. Präsidentin Plutka verdingte sich sozusagen als Teilzeitwirtin. „Neben der Bewirtung der Vereine und unsere Sitzungen, dem Schankbetrieb bei den Heimspielen der Fußballer sowie kleineren Veranstaltungen fiel in diese Zeit auch unser 75. Vereinsjubiläum Mitte des Jahres.“

TSV Gernlinden: Schnell einig gewesen

Für die Gernlindner Vereine waren selbst diese kurzen Öffnungszeiten wichtig, da seit anderthalb Jahren das Bürgerzentrum geschlossen ist. „Sonst gibt es in Gernlinden keine weitere Lokalität mit dem Raumangebot“, sagt Plutka. Umso mehr freut es sie, „dass der TSV mit den beiden Rumänen neue Pächter gefunden hat und somit unsere Gaststätte wieder einen gesellschaftlichen Mittelpunkt in unserem Vereinsleben einnehmen wird.“

TSV Gernlinden: Konzept aus Bergkirchen

Über ein Online-Inserat sind Marius Dobai und Ionut Baranescu auf das Lokal des TSV Gernlinden aufmerksam geworden. Mit dem Pachtvertrag war man sich relativ schnell einig. Dieser läuft vorerst auf ein Jahr, mit der Option auf Verlängerung.

Die beiden neuen Wirte wollen ihr in Bergkirchen praktiziertes erfolgreiches Konzept auch in Gernlinden umsetzen: ein öffentliches Restaurant gehobenen Niveaus unter der Woche, und am Wochenende zu den Sportveranstaltungen eine reine Sportwirtschaft. Auch freuen sie sich, wenn die Gaststätte für private Feiern, Betriebsfeiern und andere Veranstaltungen in Anspruch genommen wird. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 15 Uhr bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr bis 0 Uhr, montags ist Ruhetag.

