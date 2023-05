„Dann wenigstens ordentlich untergebracht:“ Parkhaus für Amazon-Fahrzeuge geplant

Von: Helga Zagermann

Stau von Amazon-Fahrzeugen (hier in Geiselbullach) © Benedikt

Wo sollen Lieferwagen von Amazon-Subunternehmern geparkt werden? An der Straße oder in einem Parkhaus?

Maisach – Am besten nicht auf Maisacher Flur, meinen Teile des Gemeinderats. Verhindern lassen wird sich ein geplantes Parkhaus in Gernlinden aber wohl dennoch nicht.

An der Ganghofer Straße 39 im Gewerbegebiet in Gernlinden soll ein Parkhaus gebaut werden: mit 259 Lieferwagen-Stellplätzen auf einer Grundfläche von 4540 Quadratmetern und einer maximalen Höhe von neun Metern. Das sind die Eckdaten eines Bauantrags, der für Diskussionen im Maisacher Gemeinderat gesorgt hat. Denn das Parkhaus soll der Unterbringung von Amazon-Lieferwagen dienen, wie Bürgermeister Hans Seidl (CSU) berichtete.

Die Fahrer sollen morgens in Gernlinden in die Fahrzeuge steigen, zum Verteilzentrum in Olching fahren, dort die Pakete einladen, sie tagsüber ausliefern und abends den Lieferwagen wieder in Gernlinden parken. In der Sitzung hieß es, zuletzt waren viele Lieferfahrzeuge am Straßenrand in Gernlinden geparkt, seit neuestem stehen sie wohl auf dem für das Parkhaus gedachten Grundstück, das der Bauwerber bereits gepachtet hat.

Gebäude sollte noch größer werden

Seidl ist für das Parkhaus – „dann sind sie wenigstens ordentlich untergebracht“. Christian Kemether (CSU) stimmte zu: „Wir wollen nicht, dass sie an der Straße stehen.“ Zu den Dimensionen des Parkhauses sagte der Bürgermeister, dass das Gebäude „erst weitaus massiver geplant“ war, „in sieben oder acht Gesprächen haben wir die Größe runtergekämpft“.

Dennoch hielt sich die Begeisterung im Gemeinderat in Grenzen. Gabriele Rappenglitz (CSU) fragte: „Wie können wir das verhindern?“. So gut wie gar nicht, antworteten Seidl und Bauamtsleiterin Petra Endres. Denn der Bauantrag bewege sich vollkommen im Rahmen des Bebauungsplans. Und was genehmigungsfähig ist, ist genehmigungspflichtig.

Das heißt: Wenn die Kommune dem Bauwerber die Genehmigung verweigert und es dafür keine berechtigten Gründe gibt, wäre das laut Rathaus-Amtsleiter Peter Eberlein ein „enteignungsgleicher Eingriff und wir müssten ihn entschädigen“.

Kompromiss

Gegen sieben Stimmen fand der Gemeinderat einen Kompromiss: Das gemeindliche Einvernehmen wird vorerst nicht erteilt und stattdessen eine Veränderungssperre erlassen. Damit gewinnt man Zeit, in der geklärt werden soll, wie eine möglichst nachhaltige Bauplanung erreicht werden kann. Zwar ist bereits vorgesehen, die Außenfassade teilweise zu begrünen. Aber vielleicht, so hieß es im Gremium, könne man zusätzlich eine Begrünung und/oder PV-Anlage auf dem Dach festschreiben. Generell aber wird das Parkhaus wohl nicht zu verhindern sein.

Am Rande der Gemeinderatssitzung wurde bekannt, dass auf dem Grundstück zusätzlich ein Boardinghaus für Amazon-Lieferfahrer geplant ist. Dazu ist aber ein gesonderter Bauantrag nötig, der noch nicht vorliegt.

Fahrt nach Olching nicht durch Gernlinden

Mit Blick auf das erhöhte Verkehrsaufkommen durch die Lieferfahrzeuge betonte Rathauschef Seidl, dass die Amazon-Fahrer Richtung Olching nicht durch Gernlinden fahren dürfen. Man habe erreicht, dass sie nach links abbiegen müssen und dann über die Staatsstraße 2345, also die Gernlindener Umfahrung, ins Olchinger Gewerbegebiet an der B471 fahren.

