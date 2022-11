Am S-Bahnhof: Unterführung als Ersatz für marode Brücke?

Von: Helga Zagermann

Die Brücke an der S-Bahn in Gernlinden: Als Ersatzbau ist nun eine Unterführung im Gespräch. © Gemeindeverwaltung

Die Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Gleise an der S-Bahn in Gernlinden ist marode. Ein Neubau steht an – oder aber der Bau einer Unterführung: Denn diese neue Variante wird nun geprüft.

Gernlinden – Die Überführung am S-Bahnhaltepunkt Gernlinden wurde 1980 gebaut – bis dahin gab es einen beschrankten Bahnübergang. Nach über 40 Jahren ist das Bauwerk nun marode. Das weiß man im Maisacher Rathaus spätestens seit einer Untersuchung 2018. Weil die Brücke zudem nicht barrierefrei ist, wird seitdem über einen Neubau nachgedacht. Doch für eine neue Brücke gelten neue Vorgaben seitens der Bahn: Das Ersatzbauwerk müsste eine lichte Höhe von 7,7 Metern haben. Jetzt sind es 6,5 Meter. Das würde die Rampen, die für die Barrierefreiheit ein Gefälle von maximal sechs Prozent haben dürfen, noch länger machen. Auf beiden Seiten bräuchte es Rampen mit einer Länge von rund 150 Metern.

Das hätte zur Folge, dass die Kosten weiter steigen und die Wege (noch) länger werden. Zudem befürchten viele Anwohner ein Monster-Bauwerk vor ihrer Haustür.

Weil es um ein Projekt für zwölf bis 14 Millionen Euro gehe und vor allem um die Ortsmitte von Gernlinden, so Bürgermeister Hans Seidl (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung, wolle man wirklich alles geprüft wissen. Und daher steht nun eine Unterführung zur Debatte.

Weiter östlich

Die angedachte Unterführung würde nicht direkt unter der jetzigen Brücke unter den Gleisen hindurch führen, sondern etwas weiter östlich: am Ende des Park-and-Ride-Platzes an der Heinestraße. Die Rampen nach unten können dann entlang den Gleisen geführt werden: entlang der Heinestraße (nach der Abzweigung nach Osten) und dann auf Höhe der Hermann-Löns-Straße zurück zur Hugo-Brunninger-Straße. Die Rampenlängen könnten auf rund 100 Meter verkürzt werden. Der Zugang von unten auf den Bahnsteig würde dann per Aufzug erfolgen. „Für Gernlinden wäre eine Unterführung optisch besser“, sagte Bauamtsleiterin Petra Endres.

Lange Rampen

Eine Unterführung war schon einmal im Gespräch, damals direkt unter der jetzigen Brücke. Doch wegen des Gefälles und weil man sechs Meter vor den Gleisen auf dem tiefsten Punkt der Unterführung angekommen sein muss, wären auch in diesem Fall die Rampen sehr lang gewesen. Und was noch gravierender ist: Grundstücke entlang der Heinestraße wären durch die Rampe abgeschnitten gewesen. Durch die Verschiebung der Unterführung Richtung Osten würden alle Anschlüsse erhalten bleiben.

Matthias Weiss (Grüne) bezeichnete eine höhere Brücke zwar als „Monstrum“. „Aber die Bahnunterführung finde ich schon in Maisach schrecklich.“ Und eine Unterführung in Gernlinden sei ja dann wohl „komplett versteckt und nicht einsehbar“. Zudem störe ihn der enorme Umweg für Fußgänger.

Bürgermeister Seidl widersprach. Die im Vergleich zu einer Brücke kürzeren Rampen seien in offener Bauweise geplant und damit einsehbar. Und die Unterführung selbst müsse laut Vorgaben drei Meter hoch und sechs Meter breit werden. Das sei kein enger Tunnel.

Gegen drei Stimmen entschied der Gemeinderat, die neue Variante der Unterführung prüfen zu lassen. Dafür verlangt das Fachbüro rund 55.000 Euro brutto.

