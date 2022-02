Neues Kinderhaus wird mit fünf Gruppen geplant

Von: Helga Zagermann

In Gernlinden entsteht ein Kinderhaus © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Das neue Kinderhaus an der Brucker Straße in Gernlinden wird vorerst nur fünf Gruppen bekommen. Eine Erweiterung um zwei zusätzliche Gruppen ist zwar technisch möglich, wird aber nun doch noch nicht mitgeplant.

Gernlinden – Der angedachte Anbau würde in ein Wäldchen hineinragen. Das macht die Planung der Erweiterung kompliziert und verzögert das gesamte Verfahren. Daher haben die Fraktionen des Maisacher Gemeinderats beschlossen, den Anbau aus dem aktuellen Konzept zu streichen.

In der Gemeinderatssitzung kam das Thema nur am Rande zur Sprache, als nämlich das Gremium den Bauantrag für die Kita zur Kenntnis nahm, der nun an das Landratsamt geht. Auf Tagblatt-Nachfrage erklärt Bürgermeister Hans Seidl (CSU), warum der lange diskutierte Anbau aus der Planung gestrichen wurde: Der dafür nötige Eingriff in das Wäldchen wird mit Blick auf den Naturschutz von Experten kritisch gesehen. „Wir hätten einen erheblichen Kompensationsbedarf“, so Seidl. Soll heißen: Die Kommune hätte den Eingriff in die Landschaft an anderer Stelle ausgleichen und für die Tierwelt neue Rückzugsgebiete schaffen müssen. „Das ist bereits planerisch ein riesiger Aufwand und bedeutet Zeitverlust“, sagt der Rathauschef. Und Zeit hat die Gemeinde nicht: Erstens werden die Kita-Plätze gebraucht, zweitens steigen die Baupreise quasi mit jedem Monat, der verstreicht. Zuletzt war im Sommer 2021 eine Bausumme von 6,3 Millionen Euro genannt worden.

Und weil die Erweiterung ohnehin erst frühestens drei Jahre nach Inbetriebnahme der Einrichtung zur Debatte gestanden hätte, streicht man sie nun aus dem Konzept. Seidl betont aber, dass man die Gebäudehülle so erstellen wolle, dass einem Anbau nichts im Wege stehe. Da man jedoch in der alten Druckerei in Gernlinden weiter eine Offene Ganztagsschule plane, brauche man in der Kita an der Brucker Straße wohl keinen zusätzlichen Platz für Schüler, höchstens irgendwann vielleicht einen Anbau für Krippen- oder Kindergartenkinder.

So wird nun ein Haus mit zwei Vollgeschossen für drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen erstellt. Es hat eine Grundfläche von rund 650 Quadratmetern. Aufs leicht geneigte und teils begrünte Pultdach kommt eine PV-Anlage. Die Wandhöhe beträgt 6,40 beziehungsweise 7,50 Meter. zag

