Trotz Beschwerden steht Fußballtor wieder

Von: Helga Zagermann

Das Tor bleibt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Fußballtor auf dem Dorfplatz in Gernlinden – erst nach Beschwerden von Anwohnern wegen des Lärms abgebaut, zwischenzeitlich wieder aufgestellt – soll nun dort stehen bleiben.

Gernlinden – Das hat der Maisacher Gemeinderat einstimmig beschlossen. Jugendreferent Peter Aust (SPD) hatte den Antrag gestellt, es wieder dort zu platzieren.

Schon längere Zeit spielen Kinder auf dem Dorfplatz in Gernlinden Fußball. Daher besorgte die Gemeinde ein kleines, mobiles Tor, das am Zaun zum Spielplatz aufgestellt wurde. Es folgten Beschwerden über den Lärm von mehreren Anwohnern (wir berichteten). Das Tor wurde entfernt. Fußball wurde dort aber weiterhin gespielt. Doch damit das Garagentor des Gerätehauses des Ortskartells nicht als Torersatz herhalten muss, hatte Aust beantragt, das Fußballtor wieder aufzustellen.

Denn das Spielen auf das Garagentor mache (mehr) Lärm und beschädige das Rolltor. Zudem fürchtete Aust gefährliche Kletteraktion der Kinder, sollte der Ball auf dem Garagendach landen. Daher sein Antrag, das Tor wieder zu platzieren.

Das ist laut Rathaus am 8. August geschehen, damit in den Sommerferien gespielt werden konnte. Wegen der Fülle an Themen, die der Gemeinderat zu behandeln habe, könne man erst jetzt darüber informieren, so die Stellungnahme der Gemeindeverwaltung in der September-Sitzung.

Aust freute sich, dass das Tor wieder steht. Er hätte sich aber gewünscht, dass ihn das Rathaus informiert. So war er unwissend, als er auf das wieder platzierte Tor angesprochen wurde. zag

