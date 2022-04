Sportverein braucht dringend Wirt

Die Vereinsgaststätte des TSV Gernlinden. © Metzler

Gabriele Plutka, seit August 2021 Präsidentin des TSV Gernlinden, ist verzweifelt: Sie sucht für die Vereinsgaststätte händeringend einen neuen Pächter.

Gernlinden – Ende 2021 hatte sich Ilija Patajac nach 15 Jahren als Vereinswirt in den Ruhestand verabschiedet.

„Wir haben die Zeit genutzt, um kleinere Umbauten und Schönheitsreparaturen durchzuführen“, berichtete Plutka. Die Vorstandschaft bewirtet derzeit Gäste selbst, wenn Ortsvereine Versammlungen in der Gaststätte abhalten. „Es bestehen in Gernlinden ansonsten keine anderen Möglichkeiten für solche Veranstaltungen.“ Aber das sei auf Dauer kein tragbarer Zustand. Der Vorstand ist sich einig, dass man professionelle Wirtsleute braucht. Am liebsten hätte man einen langfristigen Pächter für die Wirtschaft mit Gaststube, Saal, Kegelbahn und Terrasse.

Man braucht auch deshalb bald einen neuen Wirt, weil im Juni gefeiert werden soll. Vergangenes Jahr konnte das 75-jährige Vereinsbestehen wegen der Corona-Pandemie nur in kleinstem Rahmen begangen werden. Dieses Jahr soll die Feier nachgeholt werden: am 25./26. Juni. Dann soll sein neuer Wirt kochen.

Auch sportlich rüstet der TSV auf. So wird die Flutlichtanlage auf energiesparende LED-Beleuchtung umgerüstet, eine Calisthenics-Station und eine Beach-Anlage entstehen. Alles soll im Juni eingeweiht werden. dm

