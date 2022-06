Getränke-Laster verliert Kisten im Kreisverkehr

Von: Thomas Steinhardt

Ein Lkw hatte die Getränkekisten verloren. © FFW Gernlinden

Ein Getränke-Laster hat am Dienstag in der Früh in einem Kreisverkehr bei Maisach Teile seiner Ladung verloren. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Maisach - Das Malheur passierte im Kreisverkehr am Abzweig zur Südumfahrung Maisach. Etliche Spezi-Kisten landeten auf der Straße. Auf Anforderung der Polizei wurde die Feuerwehr zur Unterstützung und Beseitigung der Verkehrsbehinderung alarmiert. Gemeinsam mit den Kräften der Feuerwehr Esting stapelten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernlinden die Getränkekisten am Straßenrand auf. Sie reinigten außerdem die Straße grob von den Scherben. Die Polizei organisierte ein Entsorgungsfahrzeug zur Aufnahme der Glasscherben, wie die Feuerwehr Gernlinden berichtet.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund eineinhalb Stunden. Das Straßenbauamt schickte dann noch eine Kehrmaschine. Im April 2020 war es bereits an der gleichen Stelle im Kreisverkehr zu einem ähnlichen Unfall mit einem Getränke-Lkw gekommen. Auch damals waren die Kräfte der Feuerwehren aus Gernlinden und Esting zur Unterstützung gerufen worden.

