Grünes Licht für Klo am Friedhof

Die Rottbacher Pfarrgemeinde kann ihren Friedhof im Maisacher Ortsteil mit Wetterschutz und WC aufrüsten – aber die Kommune übernimmt maximal zehn Prozent der Kosten.

Rottbach–Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, weil bei freiwilligen Leistungen bei kirchlichen Vorhaben generell nur ein Zuschuss in Höhe eines Zehntels erfolgt.

Kirchenpfleger Michael Schamberger hatte das Thema in einer Bürgerversammlung 2016 angesprochen und einen Antrag eingereicht. Bevor heute Abend die diesjährigen Bürgerversammlungen beginnen, wollte der Gemeinderat die Sache vom Tisch haben. Amtsleiter Peter Eberlein sagte, die Gemeinde habe der Pfarrei damals das Grundstück für den Friedhof zur Verfügun

g gestellt und den Friedhof angelegt. Zudem habe keiner der anderen Friedhöfe in den Ortsteilen einen Unterstand. Für den gemeindlichen Friedhof in Gernlinden war das einst diskutiert worden, doch weil sich die Kirchen nicht an den Kosten beteiligen wollten, wurde nichts gebaut. Zudem hätten die Ausgaben anteilig auf die Grabbesitzer umgelegt werden müssen – das wollte man ihnen nicht zumuten.

Schamberger hatte in seinem Antrag geschrieben, dass der Rottbacher Friedhof ein Stück von der Kirche entfernt sei. Daher seien die Trauernden ohne Schutz den Elementen ausgesetzt. Weil der Kanal nahe sei, empfahl er, den Einbau von Toiletten in den Schutzbau zu prüfen. (zag)