Ein Grundstück als Abstell-Platz für Wohnwagen und Wohnmobile

Von: Helga Zagermann

Maisach überlegt, kommunalen Grund für Wohnwagen als Parkplatz zur Verfügung zu stellen. In den Straßen sollen sie nicht mehr stehen.

Maisach – Ein Geschäft machen wolle die Gemeinde nicht. Man habe genug Arbeit im Rathaus, sagte Bürgermeister Hans Seidl (CSU). Aber man wolle den Bürgern einen Service anbieten. Und deshalb versucht die Verwaltung, ein gemeindliches Grundstück zum Abstellen von Wohnwägen und Wohnmobilen zur Verfügung zu stellen – gegen Gebühr.

Hintergrund ist, dass demnächst in engen und zugeparkten Anwohnerstraßen Parkzonen errichtet werden sollen (wir berichteten). Damit will man erreichen, dass Autos vermehrt in Garagen und auf dem Grundstück ihrer Besitzer abgestellt werden – und nicht an der Straße. Daher werden Zonen markiert, für die man sich im Rathaus einen Parkausweis kaufen kann. Wer den nicht hat und trotzdem in der Zone parkt, der bekommt einen Strafzettel.

Weg von der Straße

Mit dem neuen Konzept verdränge man aber auch Wohnwägen und Wohnmobile von Parkplätzen entlang der Straße, so Bürgermeister Seidl. Daher solle die Gemeinde eine Lösung anbieten. Seine Idee ist, einen Parkplatz im Gewerbegebiet an der Frauenstraße zu schaffen. Dort könnten die Besitzer von Wohnmobilen und Wohnwägen gegen einen marktüblichen Preis ihre Fahrzeuge abstellen.

Das Areal hatte die Kommune gekauft, um dort mittelfristig ein Kinderhaus zu bauen. Da die Pläne dafür aber noch nicht so weit gediehen sind, könnte man die Fläche einstweilen als Parkplatz verwenden. Seidl stellt sich einen Zaun als Eingrenzung vor.

Der Gemeinderat beschloss, dass die Verwaltung die Möglichkeiten ausloten soll. Ein zweites mögliches Grundstück für einen solchen Parkplatz gäbe es in Gernlinden. Die Fläche gehört aber noch der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Daher will man vorerst nur für das Areal an der Frauenstraße eine Umsetzung prüfen. zag

